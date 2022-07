Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

Um 17:11 ist Bitcoin 20.925,95 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag -3,08 Prozent niedriger als am Vortag (20.925,95 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -4,43 Prozent auf 106,61 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 111,54 US-Dollar wert.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.216,70 US-Dollar am Vortag auf 1.163,53 US-Dollar nach unten (-4,37 Prozent).

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -2,74 Prozent auf 52,68 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 54,17 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -3,51 Prozent auf 0,3328 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 0,3449 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Cardano Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Cardano-Kurs um -3,92 Prozent auf 0,4599 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,4787 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Monero-Kurs um -4,30 Prozent auf 121,80 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 127,28 US-Dollar wert.

Zudem legt IOTA zu. Um 1,98 Prozent verstärkt sich der IOTA-Kurs um 17:10 auf 0,2957 US-Dollar, nachdem IOTA am Vortag noch 0,2900 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0034 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1128 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1087 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0421 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0405 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Dash-Kurs um -5,03 Prozent auf 45,46 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 47,87 US-Dollar.

Indes fällt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 9,380 US-Dollar am Vortag auf 8,964 US-Dollar nach unten (-4,43 Prozent).

