Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag

02.04.25 09:48 Uhr

Am Vormittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -1,08 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:40 84.305,44 US-Dollar wert, nach 85.228,73 US-Dollar am Vortag. Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 309,80 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (308,57 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,40 Prozent. Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um -2,32 Prozent auf 1.861,86 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.906,13 US-Dollar. In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Litecoin-Kurs um -2,13 Prozent auf 82,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 84,54 US-Dollar an der Tafel. Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um -1,63 Prozent auf 2,105 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2,140 US-Dollar. Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt -0,83 Prozent auf 0,6723 US-Dollar, nach 0,6780 US-Dollar am Vortag. Inzwischen fällt der Monero-Kurs um -0,56 Prozent auf 215,36 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 216,57 US-Dollar wert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1746 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:41 auf 0,1689 US-Dollar beziffert. Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0043 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0046 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2723 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,2700 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0160 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:41 bei 0,0158 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -1,68 Prozent auf 22,23 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 22,61 US-Dollar wert. Indessen verringert sich der NEO-Kurs um -9,31 Prozent auf 4,998 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 5,511 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

