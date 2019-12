Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co. heute

Der Bitcoin ist Donnerstag 7.194,44 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 7.219,56 US-Dollar stand.

Der Bitcoin Cash-Kurs fiel auf 206,74 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 206,85 Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 143,42 Dollar.

Der Litecoin wird bei 43,76 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 43,63 Dollar beziffert.

Der Kurs der Digitalwährung Ripple rangiert heute bei 0,2203 US-Dollar im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 0,2209 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Cardano 0,0366 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,0367 US-Dollar.

Der Monero-Kurs hat sich verringert. Am Mittag fiel der Monero auf 52,97 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 53,00 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der IOTA bei 0,1979 Dollar.

Der Verge-Kurs ist am Donnerstag gefallen. Am Mittag fiel der Verge auf 0,0042 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,0043 US-Dollar gelegen hatte.

Im Plus präsentiert sich der Stellar-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 0,0531 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 0,0529 Dollar gelegen.

Der NEM zeigt sich bei 0,0354 Dollar im Plus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 0,0353 Dollar.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 49,64 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 49,51 US-Dollar präsentiert hatte.

Der NEO-Kurs zeigt sich am Donnerstag bei 8,455 US-Dollar. Damit rutschte der NEO-Kurs unter den Stand vom Vortag von 8,497 US-Dollar.

