Bitcoin Kurs Prognose: Bullisches Wochenende für BTC - wiederholt sich die Geschichte?

Bis dato wirkt die Kursentwicklung wenig bullisch. Der breite Kryptomarkt notiert heute weitgehend unverändert, nachdem zum Wochenende der Großteil der vorherigen Kursgewinne wieder abgegeben wurde. BTC konnte 24.200 $ nicht nachhaltig überwinden. Nun bewegt man sich wieder in der Seitwärtsrange zwischen 22.500 und 23.500 $. Der wichtige Support bei rund 23.300 $ bot jedoch bis dato ausreichend Unterstützung. Dennoch werden die Stimmen laut, die im Laufe des aktuellen Wochenendes einen weiteren Pump prognostizieren. Dies wird auf die historische Kursentwicklung in diesem Jahr zurückgeführt. Denn Bitcoin pumpte vornehmlich am Wochenende, während es unter der Woche häufig Korrekturen gab. Doch kann sich diese Historie nun fortsetzen?

Bitcoin Kurs heute: BTC korrigiert heute um 1 %, 40 % Rallye in 2023

In den vergangenen 24 Stunden gab der Bitcoin Kurs um rund 1 % nach und wird aktuell bei gut 23.400 $ gehandelt. Die Handelsspanne lag zwischen 23.293 und 23.657 $. Das Handelsvolumen ging typischerweise am Wochenende deutlich zurück. Beim Bitcoin fiel dies sogar stärker als im Gesamtmarkt um rund 40 % auf 18 Milliarden $. Dennoch steht für das laufende Jahr eine beeindruckende Rallye für BTC zu Buche. Denn Bitcoin konnte sich um rund 40 % in den ersten fünf Wochen des Jahres erholen.

Dynamik lässt nach: Konsolidierung wahrscheinlicher

Gegen einen Pump am morgigen Sonntag spricht jedoch die Charttechnik. Zwar scheint es zunehmend offensichtlich, dass der langfristige Abwärtstrend gebrochen wurde.

Dennoch offenbart der Tageschart eine zuletzt nachlassende Dynamik. Während der Pump am Wochenende rund um den 15. Januar mit einem hohen Handelsvolumen vonstattenging und eindrucksvolle Tageskerzen die Kursentwicklung widerspiegeln, sah es am darauffolgenden Wochenende schon anders aus. Das Volumen war geringer, der Pump erfolgte weniger dynamisch. Diese Entwicklung setzte sich zuletzt fort. Der etablierte Aufwärtstrend in 2023 geht vorerst in eine konsolidierende Seitwärtsbewegung über – eine Korrektur über die Zeit könnte nun die wahrscheinlichste Option sein, da die Bären zuletzt ebenfalls nicht stark genug schienen, um deutlichere Gewinnmitnahmen auszulösen. Der Markt zeigt sich 2023 gefestigt.

Bitcoin Kurs Prognose: Trader sieht 35-40.000 $ als nächstes Kursziel

Dennoch darf die kurzfristig wahrscheinliche Konsolidierung nicht über das aktuelle Marktsentiment hinwegtäuschen. Trend-Indikatoren sehen wieder vermehrt Gier im digitalen Währungsmarkt. Der bekannte Krypto-Trader Michael van de Poppe ruft jetzt mit 35.000 bis 40.000 $ das Kursziel für diesen Marktzyklus aus. Demnach hätte BTC kurzfristig ein weiteres Upside-Potenzial von über 50 %.

It’s #Bitcoin to $35-40K season. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 4, 2023

Alles hängt von der Fed & Inflation ab

Weiterhin schweben makroökonomische Indikatoren und die Geldpolitik der US-Notenbank als relevante Parameter über dem digitalen Währungsmarkt. Auch in den nächsten Wochen wird es zunehmend auf weitere Abkühlungen bei der Inflation und Hoffnungen auf eine Lockerung der Geldpolitik ankommen. Final wird bei weiterhin hoher Korrelation zwischen BTC & S&P500, die in den letzten Tagen sogar noch anstieg, ein Ende des Bullenmarkts erst dann ausgerufen werden können, wenn sich die Makroökonomie maßgeblich gebessert hat.

Sollte man jetzt Bitcoin kaufen?

Auch bei einer möglichen Konsolidierung vor dem nächsten Kursanstieg bleibt ein Kauf von Bitcoin attraktiv. Die jüngste Kursentwicklung dürfte bei Berücksichtigung vergangener Zyklen erst einen kleinen Anteil der potenziellen Rallye ausmachen. Ein Einstieg ist (noch) nicht zu spät – erst recht, wenn man langfristig an das fundamentale Potenzial von Kryptowährungen und zuvorderst Bitcoin glaubt.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.