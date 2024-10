Bitcoin Kurs Prognose: Ist das Allzeithoch in greifbarer Nähe?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Oktober könnte bis auf den etwas holprigen Start in der ersten Woche nicht besser laufen! Erst heute hat Bitcoin die 68.000 US-Dollar Marke zurückerobert. An dieser Marke hat der Bitcoin-Kurs zuletzt Ende Juli notiert. Der Aufstieg scheint also unaufhörlich weiterzugehen. Der Kurs ist jetzt nur noch weniger als 10 Prozent vom Allzeithoch entfernt, wodurch dieses in greifbare Nähe rückt. Wird noch im Oktober ein neues Allzeithoch erreicht?

Die Stimmung rund um Bitcoin wird täglich besser

Mindestens ebenso stark gestiegen wie der Bitcoin-Kurs ist die Stimmung der Anleger. Diese ist am Bitcoin Fear & Greed Index ablesbar. Und diese ist in den letzten Tagen rasant gestiegen. Während es noch gar nicht so lange her ist, dass bei den Privatanlegern die nackte Angst herrschte, zeigt der Index jetzt 73 Punkte, was für eine hervorragende, beinahe schon gierige Stimmung bei Bitcoin spricht.

Bitcoin Fear and Greed Index is 73 – Greed

Current price: $68,068 pic.twitter.com/tRUYPYt3ma — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) October 16, 2024

Der Bitcoin-Kurs zeigt im Chart bullische Signale!

Abgesehen von der starken Saisonalität und der außergewöhnlich guten Stimmung der Anleger zeigt auch der Chart derzeit eine Menge bullischer Signale. So hat sich in den letzten Wochen nach langem Warten endlich ein Aufwärtstrend etabliert. Auch der MACD zeigt seit einigen Tagen ein starkes Kaufsignal.

(Der Bitcoin Chart zeigt derzeit viele bullische Signale – Quelle: Tradingview.com)

Das Gesamtbild könnte bei Bitcoin also nicht besser sein! Das Allzeithoch scheint in greifbarer Nähe zu sein und es gibt nur wenig Gegenwehr. Lediglich ein großer Widerstand ist im Chart erkennbar. Das ist die obere Trendlinie, die vom Allzeithoch über die zwischenzeitlichen Hochs von Mai und Juli führt. Das zeigt der Krypto-Analyst Crypto Rover heute eindrücklich in seinem Post auf X (ehemals Twitter).

If #Bitcoin breaks this resistance, we are flying to $100k! pic.twitter.com/gMmdOkf2r8 — Crypto Rover (@rovercrc) October 16, 2024

Sollte diese Trendlinie durchbrochen werden, rechnet der Analyst mit einem direkten Anstieg auf 100.000 US-Dollar. Ob dieser Run noch vor der US-Präsidentschaftswahl oder erst danach stattfindet, ist fraglich. Dennoch stehen die Chancen auf ein neues Allzeithoch noch im Oktober hervorragend! Neben dem Bitcoin dürften dabei vor allem Meme Coins wieder boomen, wie es bereits das ganze Jahr über zu beobachten ist. Ein heißer Kandidat für eine Kursexplosion ist derzeit Pepe Unchained ($PEPU).

Pepe Unchained steht knapp vor der 20 Millionen US-Dollar Marke!

Pepe Unchained liefert eines der erfolgreichsten ICOs im Jahr 2024! Gestartet in der Korrektur, konnte der Coin schon in den harten Phasen des Jahres immer schneller und dynamischer steigen. Und seit der Bitcoin wieder besser läuft und die Stimmung am Kryptomarkt sich aufgehellt hat, explodiert $PEPU jeden Tag förmlich mehr.

Mittlerweile steht der Coin knapp vor 20 Mio. US-Dollar und das noch bevor der breite Markt und die Wale überhaupt wissen, dass $PEPU existiert. Wenn die auch noch einsteigen, könnte der Kurs auf ungeahnte Höhen explodieren. Ebenso wie seine Community, die jetzt schon unglaubliche 50.000 Anleger umfasst.

($PEPU ist in den letzten Monaten geradezu explodiert und die Vorverkaufssumme erreicht bald 20 Mio. US-Dollar – Quelle: pepeunchained.com)

Der Grund, weshalb $PEPU so stark ansteigt, liegt wohl in seiner hochmodernen und frisch entwickelten Blockchain. Damit ist Pepe Unchained wohl weltweit der erste Meme Coin, der eine Layer-2-Lösung für Ethereum auf den Markt bringt. Die PEPU-Chain ist extrem effizient. Denn hier können Token etwa 100x so schnell und deutlich günstiger gehandelt werden als die auf der Ethereum-Blockchain. Damit ist Pepe Unchained eine Klasse für sich auf dem Kryptomarkt und für viele auch die bessere Wahl als $PEPE, der an Ethereum gebunden ist.

Aufgrund der vielen Vorteile ist es naheliegend, dass die $PEPU-Blockchain bald auch von anderen Entwicklern genutzt werden könnte. Sollte das eintreten, würde der Kurs von $PEPU wohl nahezu explodieren. Anleger, die in diesem Fall zu den Gewinnern gehören möchten, können die $PEPU-Token noch für kurze Zeit im Presale zum vergünstigten Preis kaufen, ehe der Coin an den Kryptobörsen gelistet wird.

