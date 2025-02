Bitcoin-Kurs-Prognose: Ist das Schlimmste schon überstanden?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Seit den Anstiegen durch die Wahl von Donald Trump befindet sich Bitcoin in einer Seitwärtsphase. Während einige schon von größeren Korrekturen sprechen, rechnen andere mit rasanten Anstiegen. Welche Seite Recht behalten könnte, wollen wir in der folgenden Bitcoin-Kurs-Prognose überprüfen.

Steigende Inflation könnte Bitcoin weiter unter Druck bringen

Am heutigen Tage konnte Bitcoin etwas von dem schlechten Wirtschaftsdaten in den USA profitieren, da diese die Wahrscheinlichkeit für weitere Zinssenkungen etwas erhöht haben, nachdem sich die Aussicht auf diese aufgrund steigender Inflationsdaten wieder verschlechtert hatte.

So sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 219.000 höher als die vorherigen 214.000 und auch als die erwarteten 215.000 ausgefallen. Historisch bewegen sie sich dennoch auf einem niedrigen Niveau.

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA | Quelle: Investing.com

Aber auch die Folgeanträge der Arbeitslosenhilfe waren mit 1,869 Mio. höher als die 1,845 Mio. im Vormonat, jedoch etwas niedriger als die Prognosen von 1,870 Mio. ausgefallen. Dabei stieg die Anzahl der Arbeitslosen um 24.000 Personen.

Bemerkenswert war auch der historische Rückgang des Manufacturing Index der Philadelphia Fed, welcher von 44,3 auf 18,1 gefallen ist. Denn dabei handelt es sich um den höchsten Wert seit fast fünf Jahren. Allerdings signalisieren Ergebnisse über 0 dennoch Wachstum.

Wie auch zuvor andere Inflationsdaten wie die CPI von 2,4 auf 3,0 % gestiegen sind, haben auch die bezahlten Preise des produzierenden Gewerbes laut den Daten der Philadelphia Fed wieder von 31,90 auf 40,50 deutlich zugenommen.

Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die von Donald Trump eingeführten Zölle in Höhe von 25 % auf Stahl- und Aluminiumimporte, welche jedoch erst ab dem 12. März in Kraft treten werden. Dennoch können sie sich schon aufgrund eines Antizipierens preistreibend auswirken.

Bitcoin-Kurs-Prognose: Ist der Crash schon vorrüber?

Am heutigen Tage haben die Anleger mit gemischten Gefühlen auf die Wirtschaftsdaten reagiert. Einerseits könnten eine schwächere Wirtschaft und ein etwas schlechterer Arbeitsmarkt die Chance auf Zinssenkungen erhöhen, anderseits halten sie sich noch auf relativ guten Niveaus, was die Wahrscheinlichkeit wiederum verringert.

Hinzu kommt die steigende Inflation, welche sich nicht nur durch die Importzölle, sondern ebenso durch etwa Remigration und Steuersenkungen noch tendenziell verstärken könnte.

Bitcoin-Minutenchart | Quelle: Tradingview

Zuerst konnte Bitcoin von den Wirtschaftsnachrichten profitieren, woraufhin eine Korrektur bis 0,59 % unter das Niveau vor der Veröffentlichung einsetzte. Schlussendlich wurden sie jedoch positiv aufgefasst, da BTC jetzt 1,30 % höher notiert.

Dieser Anstieg hat allerdings noch nicht gereicht, um für eine nachhaltige Rally zu sorgen. Dennoch hat der RSI eine bullische Divergenz ausgebildet, welche schon einen Ausbruch signalisiert hat. Inzwischen befindet sich dieser zudem wieder im bullischen Bereich.

Für eine nachhaltige Rally müssten jedoch noch der diagonale Widerstand und das 161,8er-Fibonacci-Level von 101.996 USD überwunden werden. Sollte BTC noch einmal unter die Marke von 89.000 USD fallen, so sind weitere Korrekturen möglich.

Bitcoin-Tageschart | Quelle: Tradingview

In den kommenden Monaten sind allerdings deutlich höhere Kurse und neue Allzeithochs jenseits von 150.000 USD wahrscheinlich, da immer mehr US-Staaten und weitere Länder Bitcoin wie auch Gold in die Reserve aufnehmen. Zudem wirkt sich die US-Regierung außerordentlich positiv auf die Regulationen und die Adoption aus, während Hongkong BTC und ETH als Teil des Investment-Visa anerkannt hat.

Mit BTC Bull Token könnten Sie stärker von der Bitcoin-Rally profitieren

Bei Bitcoin handelt es sich um die erste und führende Kryptowährung, was ihr eine gewisse Sicherheit und Seriosität verleiht. Von dieser kann nun auch der neue Memecoin BTC Bull Token profitieren, da seine Entwicklung maßgeblich von der des größten digitalen Assets abhängig gemacht wird, jedoch mit einer Art Hebeleffekt.

Schließlich ist der BTC Bull Token eine neue gestartete Kryptowährung mit einer sehr niedrigen Marktkapitalisierung. Somit kann sie deutlich schneller und steiler als Bitcoin selbst steigen, wie es im vergangenen Jahr bei vielen anderen Memetoken beobachtet wurde. Denn die Kursgewinne von BTC lagen während der vergangenen 12 Monate bei 92,57 %, wobei Floki 199,11 %, Pepe 755,11 % und zahlreiche weitere Memecoin sogar mehrere Millionen Prozent gestiegen sind.

Der BTC Bull Token verwendet unter anderem einen Burning-Mechanismus, welcher bei Preisetappen von 25.000 USD $BTCBULL vernichtet, um den Wert der übrigen zu steigern. Zudem finden in Abständen von je 50.000 USD AirDrops in Bitcoin selbst statt, wobei bei 250.000 USD eine besonders große Belohnung in dem eigenen Coin emittiert wird.

Darüber hinaus verwendet er einen Staking-Mechanismus, um das langfristige Halten zusätzlich zu fördern, während die Inhaber von einem der besten Narrative des Kryptomarktes profitieren können. Zudem verleiht ihm dies auch eine langfristig Attraktivität, welche bei vielen anderen Memecoins leider eine Mangelware ist.

Daher konnte der BTC Bull Token mit seinem Vorverkauf schon in weniger als einer Woche fast 2,5 Mio. USD einnehmen. Noch werden die stark gefragten Coins mit einem Abschlag unter dem späteren Markteinführungspreis angeboten. Jedoch erfolgt schon in weniger als zwei Tagen und 14 Stunden die nächste Erhöhung, sofern nicht zuvor weitere 0,5 Mio. USD erzielt wurden.

