Bitcoin Kurs Prognose: Unter 70.000 Dollar, doch diese Grafik geht viral

Bitcoin zeigt zum Wochenende eine leichte Schwächephase. In den vergangenen 24 Stunden ist der Kurs erneut unter die Marke von 70.000 US-Dollar gefallen. Damit scheint der Ausbruch aus der zuletzt etablierten Seitwärtsrange vorerst nicht gelungen zu sein.

Noch in der vergangenen Woche hatte Bitcoin kurzzeitig die Marke von rund 74.000 US-Dollar getestet und damit relative Stärke bewiesen – insbesondere vor dem Hintergrund eines angespannten makroökonomischen Umfelds.

Geopolitische Risiken sowie eine allgemeine Schwäche an den traditionellen Finanzmärkten belasten aktuell die Stimmung. Dennoch bleibt das Gesamtbild vergleichsweise stabil: Auf Wochensicht notiert Bitcoin weiterhin rund 3,5 Prozent im Plus und zeigt damit eine gewisse Resilienz gegenüber den aktuellen Unsicherheiten.

Metcalfe-Law: Bitcoin kann laut Analyst kaum weiter fallen

Der bekannte Analyst Timothy Peterson verweist in einer aktuellen Analyse auf eine langfristige Bewertungsmetrik für Bitcoin, die auf dem sogenannten Metcalfe’s Law basiert.

Dieses Gesetz stammt ursprünglich aus der Netzwerktheorie und besagt, dass der Wert eines Netzwerks proportional zum Quadrat der Anzahl seiner Nutzer wächst. Übertragen auf Bitcoin bedeutet das: Je mehr Marktteilnehmer das Netzwerk nutzen oder Kapital in das Ökosystem fließt, desto stärker steigt langfristig auch der fundamentale Wert des Assets.

Peterson argumentiert, dass sich der Bitcoin-Preis seit der Entstehung des Netzwerks im Jahr 2010 erstaunlich konsistent innerhalb eines langfristigen Trendkanals bewegt. In seiner Analyse nutzt er eine besondere Zeitdarstellung – sogenannte „Root Time“ – anstatt einer klassischen logarithmischen Zeitskala. Dadurch lässt sich laut Peterson besser darstellen, wie sich Netzwerkadoption und Preisentwicklung parallel entwickelt haben.

This is not a model. It's just a picture of history. It is what has actually happened with Bitcoin's price over time.



Every time Bitcoin hit that threshold bottom it was a capitulation point. Every time. Since 2010.



This is not 'power law' it is Metcalfe's Law. The time… pic.twitter.com/b4L6KJfDNP — Timothy Peterson (@nsquaredvalue) March 6, 2026

Die von ihm präsentierte Grafik zeigt mehrere parallele Trendlinien, die historische Marktzyklen abbilden. Besonders auffällig: Immer dann, wenn der Bitcoin-Preis die untere Begrenzung dieses Trendkanals erreicht hat, kam es in der Vergangenheit zu Kapitulation im Markt. Diese Phasen markierten häufig langfristige Tiefpunkte, von denen aus neue Aufwärtsbewegungen starteten. Laut Peterson ist dieses Muster seit über einem Jahrzehnt immer wieder aufgetreten.

Während einige Marktteilnehmer Kursziele etwa im Bereich von 55.000 US-Dollar erwarten, sieht er dies anders. Diese Prognosen basieren häufig auf historischen Drawdowns von früheren Zyklusspitzen. Peterson hält diese Methode jedoch für problematisch, da das aktuelle Marktumfeld deutlich anders sei. Der jüngste Zyklus habe kein extremes Blow-Off-Top gezeigt, weshalb eine simple Übertragung alter Crash-Muster den möglichen Rückgang überschätzen könnte.

Fehlende Anschlusskäufe bremsen die Bitcoin-Dynamik: Ist dieser ICO die Lösung?

Trotz der insgesamt stabilen Kursentwicklung zeigt sich aktuell weiterhin ein strukturelles Problem am Bitcoin-Markt: Es mangelt an nachhaltiger Nachfrage. Zwar konnten in den vergangenen Wochen immer wieder kurzfristige Kursanstiege beobachtet werden, doch häufig fehlte im Anschluss Nachfrage, die einen Ausbruch nachhaltig bestätigen würde. Genau diese Anschlusskäufe sind jedoch entscheidend, um eine neue Aufwärtsbewegung zu etablieren.

Insbesondere Bitcoin Layer-2-Lösungen werden zunehmend als potenzieller Wachstumstreiber diskutiert. Ziel dieser Projekte ist es, die Funktionalität von Bitcoin deutlich zu erweitern und neue Anwendungsfälle zu ermöglichen – etwa DeFi-Anwendungen, Smart Contracts oder komplexere Finanzprodukte. Genau in diesem Bereich entstehen derzeit mehrere neue Projekte, die versuchen, das Bitcoin-Netzwerk stärker als Plattform für ein breiteres Ökosystem zu positionieren.

Ein besonders interessantes Projekt in diesem Zusammenhang ist Bitcoin Hyper, das aktuell verstärkt Aufmerksamkeit im Markt erhält. Das Projekt befindet sich derzeit noch im Presale und konnte bereits rund 31,9 Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln – ein Signal dafür, dass das Interesse an neuen Bitcoin-L2 weiterhin hoch ist.

Bitcoin Hyper verfolgt einen technologischen Ansatz, der Elemente aus unterschiedlichen Blockchain-Ökosystemen miteinander kombiniert. Im Zentrum steht die Integration der Solana Virtual Machine (SVM). Diese Technologie soll es Entwicklern ermöglichen, leistungsfähige und skalierbare Anwendungen innerhalb des Bitcoin-Ökosystems zu entwickeln. Ziel ist es, die Attraktivität für Entwickler deutlich zu erhöhen und dadurch langfristig ein lebendigeres Netzwerk mit vielfältigen Anwendungen aufzubauen.

Ein zentrales Element des Konzepts ist zudem eine Bridge zwischen Bitcoin Layer 1 und der neuen Layer-2-Infrastruktur. Nutzer können ihre Bitcoin über diese Brücke in sogenannte Wrapped Bitcoins umwandeln, die anschließend innerhalb des Bitcoin-Hyper-Ökosystems genutzt werden können. Dadurch lassen sich zusätzliche Funktionen realisieren, ohne die Sicherheit der Bitcoin-Mainchain zu gefährden.

Neben dem technologischen Ansatz bietet das Projekt derzeit auch einen finanziellen Anreiz für frühe Teilnehmer: Im Staking wird aktuell eine Rendite von rund 37 Prozent APY angeboten. Sollte sich der Trend zu erweiterten Bitcoin-Ökosystemen fortsetzen, könnten genau solche Projekte langfristig eine wichtige Rolle dabei spielen, neue Narrative und zusätzliche Nachfrage in den Markt zu bringen. Heute ist vor der Preiserhöhung noch ein günstiger Einstieg möglich, erste Buchgewinne inklusive.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.