Bitcoin Kurs Prognose von 195.000 USD?! Analyst mit Zweifeln

PlanB gehört zu den bekanntesten Analysten im Kryptosektor. Allen voran mit dem Stock-to-Flow-Modell, das er auf den Bitcoin angewendet hat, erlangte er Bekanntheit. Allerdings zweifelt ein anderer Experte an dem Modell.

Willy Woo erklärte in einem Tweet, dass er Bitcoin-Vorhersage-Modelle als nicht akkurat empfindet. Das gilt neben dem Stock-to-Flow-Modell auch für das Power-Law-Modell. Seiner Meinung nach würden beide Modelle eines Tages brechen – das hatte zuvor auch Joe Burnett gesagt.

Das Stock-to-Flow-Modell stellt den Bitcoin-Preis in Relation zur relativen Knappheit. Da das freie Angebot an Bitcoins weiter sinkt, werde der Preis laut des Modells immer weiter steigen. Bis Ende 2024 sieht das Modell einen Bitcoin-Kurs von rund 195.000 US-Dollar hervor. Allerdings trafen die Vorhersagen für die Jahre 2022 und 2023 nicht ein. Das Power-Law-Modell stellt den Bitcoin-Preis in Relation zur Zeit dar.

They both will break based on first principles.



Power law is a curve fit which so far has worked because we are in a smooth exponential part of the adoption-s curve, once we approach inflection it breaks.



S2F predicts an infinite value once all BTC is mined. I mean this…