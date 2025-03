Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen

22.03.25 09:48 Uhr

Um 09:40 ist Bitcoin 84.178,56 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 0,19 Prozent höher als am Vortag (84.178,56 US-Dollar). Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:41 auf. Es geht 0,45 Prozent auf 323,62 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 322,18 US-Dollar stand. Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.987,72 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.964,24 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,20 Prozent. Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,08 Prozent auf 91,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 91,02 US-Dollar. Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,83 Prozent auf 2,398 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 2,378 US-Dollar. Zudem legt Cardano zu. Um 0,90 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,7113 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,7050 US-Dollar wert war. In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Monero-Kurs um 0,58 Prozent auf 214,09 US-Dollar. Am Vortag standen noch 212,86 US-Dollar an der Tafel. In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1805 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1791 US-Dollar. Währenddessen wird Verge bei 0,0053 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,0049 US-Dollar). In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2766 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2766 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0190 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0192 US-Dollar beziffert. Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach oben. Dash gewinnt 0,97 Prozent auf 23,17 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 22,95 US-Dollar an der Tafel standen. Zudem legt NEO zu. Um 1,81 Prozent verstärkt sich der NEO-Kurs um 09:40 auf 8,191 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 8,045 US-Dollar wert war. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

