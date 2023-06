Darum steigt XRP bis 2024 auf 1 $, während diese drei Altcoins 10x Rendite bringen könnten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der digitale Währungsmarkt erlebte am Wochenende erneut einen massiven Einbruch. Nach wochenlangen Seitwärtsphasen ist die dem Kryptomarkt immanente hohe Volatilität zurück. Viele Kryptowährungen, insbesondere Altcoins, crashten um deutlich mehr als 10 %. Mit Verlusten von rund 30 % in 24 Stunden war hier Polygon (MATIC) der große Verlierer. Etwas beständiger entwickelte sich in den letzten Tagen XRP (XRP). Denn hier konnte XRP nach einem kurzen Rücksetzer auf 0,4823 $ die psychologisch wichtige Kursmarke von 0,50 $ zurückerobern.

Eine gewisse relative Stärke bleibt hier offensichtlich. XRP ist im aktuellen Marktumfeld stark nachgefragt. Während die SEC den jüngsten Krypto-Crash auslöste, sind bei XRP diesbezügliche Risiken schon länger eingepreist. Dies könnte XRP zu einer stabilen Wahl im aktuellen Marktumfeld machen.

Derweil gibt es auch einige Altcoins, die sich für eine überdurchschnittliche Performance positionieren. WSM, AI und YPRED scheinen mit ihren jeweiligen Konzepten trotz schwierigem Marktumfeld in der Lage, eine 10x Rendite zu generieren.

XRP Kurs heute: Relative Stärke im Crash, 0,50 $ halten

In den letzten 24 Stunden konnte sich XRP leicht erholen. Das Kursplus beträgt rund 5 %. Damit summieren sich die Kursverluste in der letzten Woche auf rund 2 %. Für den vergangenen Monat bleibt die Performance weit überdurchschnittlich, rund 20 %. XRP notiert dabei immer noch 85 % unter dem Rekordhoch.

Nach dem Krypto-Crash am Montag, nach Bekanntgabe der Binance-Klage der SEC, konnte sich der XRP Kurs in den nächsten zwei Tagen fast vollständig erholen. Nachdem XRP nun wieder das Kursniveau erreichte, gab es zum Wochenende die nächste Korrektur. Eine erste Gegenbewegung setzte mittlerweile ein. Das 24-Stunden-Tief markierte XRP bei 0,4823 $. Aktuell wird XRP schon wieder über 0,5069 $ gehandelt. Sollten die 50 US-Cent jetzt halten, könnte sich die Erholung fortsetzen.

SEC-Verfahren als Vorteil: Rechtssicherheit für XRP?

Nun könnte man meinen, dass alle Altcoins gleichermaßen von der aktuellen SEC-Regulierung betroffen sind, wenn sie denn in das Muster der SEC fallen und den Proof-of-Stake-Konsensmechanismus verwenden. Dennoch gibt es eine große Ausnahme – denn bei XRP und Ripple Labs befindet sich bereits seit zwei Jahren ein Verfahren mit der SEC in der Schwebe, in der es genau um diese Einstufung als Wertpapier geht. Insoweit dürfte dies im Kurs von XRP weitgehend eingepreist sein. Der XRP Kurs notiert auf dem gleichen Niveau wie schon 2018.

Zwar dürfte der Rechtsstreit zwischen der SEC und Ripple Labs indizieren, wie die Judikative die Einstufung von Kryptowährungen sieht. Dennoch sind Krypto-Projekte gänzlich unterschiedlich, eine wirklich umfassende, präjudizielle Wirkung dürfte dem Urteil nicht zuteilwerden. Diesbezüglich könnte XRP eine der ersten Kryptowährungen werden, die rechtssicher einen Regulierungsrahmen verpasst bekommt.

Während das SEC-Verfahren lange Zeit den Kurs belastete, könnte es sich in den nächsten Monaten ins Gegenteil umwandeln.

Drei Altcoins mit 10x Potenzial

Der Krypto-Crash bedingte in den vergangenen Tagen einen massiven Kapitalabfluss aus dem digitalen Währungsmarkt. Doch der Verkaufsdruck lässt nach. Die Bemühungen der SEC, Kryptowährungen faktisch in den USA in die Bedeutungslosigkeit zu schicken, wird mittlerweile eingepreist. Welche drei Altcoins könnten dennoch in den nächsten Wochen für eine 10x Performance in Betracht kommen?

Wall Street Memes

Wall Street Memes erreichte trotz Krypto Crash und bearischem Gesamtmarkt einen neuen Meilenstein. In den frühen Morgenstunden des Sonntags vollendete Wall Street Memes im Vorverkauf das Raising Capital von 6 Millionen $. Der neue Meme-Coin WSM schickt sich an, der Token einer wachsenden Bewegung zu werden. Denn bereits jetzt vereint Wall Street Memes über eine Million Follower in den sozialen Netzwerken. 100 % aller Token werden der Community gehören, die Hälfte bereits im Presale verkauft. Das für Meme-Coins weiterhin attraktive Marktumfeld und das starke Momentum im Vorverkauf machen Wall Street Memes zu einem spannenden Altcoin im Juni 2023. Denn das virale Potenzial macht eine 10x Rendite zweifelsfrei möglich.

AiDoge (AI)

In rund einer Woche startet der öffentliche Handel des AI Token, der das Herzstück im Ökosystem von AiDoge darstellt. Der Meme-Generator mit Künstlicher Intelligenz kreierte bereits in den vergangenen Wochen einen regelrechten Hype. So wurden 14,9 Millionen $ in AiDoge im Vorverkauf investiert. Nach rund einem Monat endete der Presale. Dennoch haben Investoren weiterhin die Chance, AI Token zum fixen Vorverkaufspreis zu akkumulieren. Mit der Kombination aus Künstlicher Intelligenz & Meme-Coins trifft AiDoge im Jahr 2023 den Geist der Zeit. Während Geld aus Meme-Coins ohne Nutzen wie PEPE oder TURBO zuletzt abgezogen wurde, könnte AiDoge profitieren.

yPredict (YPRED)

Die AI Krypto YPRED konnte im Vorverkauf mittlerweile mehr als 2,25 Millionen $ einsammeln. Auch nach dem Krypto-Crash und in einem etwaigen Bärenmarkt dürfte YPRED den Geist der Zeit treffen. Denn der Polygon-basierte Utility Token treibt das KI-basierte Ökosystem für Krypto-Prognosen, Handelssignale und Marktanalysen an. Derartige Angebote können das Trading profitabler machen, in schwierigen Marktphasen bietet die Markttiefe erheblichen Mehrwert.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8 Millionen $ wird die Bewertung beim ICO vergleichsweise günstig sein. Da Künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren zunehmend in den aktiven Handel einfließen dürfte, ist die Nachfrageprognose für yPredict positiv.

