Das sind die günstigen Kryptowährungen im Januar 2024

Eine Kryptowährung kann günstig oder teuer sein. Zwar lassen sich auch in der Vergangenheit immer wieder günstige Coins am Kryptomarkt finden, doch meist verschwanden diese Shit-Coins auch wieder schnell in der Versenkung. Doch inzwischen ist der Preis für ein Asset nicht immer das Zeichen dafür, dass er sich gut oder schlecht entwickelt oder über ein hohes oder niedriges Wachstumspotenzial verfügt.

Günstige Kryptowährungen werden häufig auch als billige Coins bezeichnet. Im Grunde bedeutet der Preis aber nur, wie hoch die Chance auf ein Kursfeuerwerk in der Zukunft sein könnte. Günstige Kryptowährungen 2024 stehen ganz unter dem Zeichen der möglichen Genehmigung von Bitcoin-ETFs und dem Bitcoin-Halving. Aber auch um das rasante Wachstum des Meme-Marktes und der Mining-Coins wie dem von Bitcoin Minetrix.

Diese Kryptowährungen im Januar 2024 mit wenig Geld kaufen

Meme Kombat, der kreative GameFi-Token mit Staking-Option Bitcoin Minetrix, der innovative Mining-Coin mit Stake-to-Mine Sponge-Coin V2, der neue Meme-Coin der Sponge-Serie

Meme Kombat steht vor dem Ausverkauf

Die Endsumme von 6,5 Millionen USD ist fast erreicht. Nur noch wenige Token sind verfügbar, dann ist der Presale von Meme Kombat beendet. Das der Vorverkauf des GameFi-Token $MK so schnell ausverkauft ist, hat keinen Krypto-Experten wirklich überrascht. Denn mit dem innovativen Ansatz Kryptowährungen, Trading und Gaming in einer Welt der digitalen Finanzen und Unterhaltung mit Meme-Coins zu kombinieren, hat Meme Kombat für einzigartige Benchmarks gesorgt.

Kryptowährung Meme Kombat Kürzel €MK Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 21 Millionen Token Start 21.09.2023 Preis ab 0,235 € Kategorie GameFi-Token Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Ja Staking während Pre-Sales Ja Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 10 € Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Jetzt gilt es für andere Projekte, sich an diesen zu orientieren und dabei die Leistungen im Geschäftsmodell von Meme Kombat zu übertreffen. Doch das dürfte wirklich schwer werden, denn das Konzept ist einzigartig. Überzeugen Sie sich selbst davon und steigen Sie in die Unterhaltungsplattform von Meme Kombat ein.

Sponge-Coin Version bietet echte Mehrwerte

Die aktuelle Version des erfolgreichen Sponge-Coins reißt alle bisherigen Rekorde in Stücke und zeigt, wie groß das Potenzial des Meme-Coins mit dem gelben Charakter wirklich ist. Schon der Presale des ersten Sponge-Memecoins war ein riesiger Erfolg und brachte fast 50 Millionen USD. Nun wurde eine Weiterentwicklung vorgestellt, die die Token der ersten Version über Stake-to-Bridge in die neue Version tauschen. Dabei wird auch sofort der Token im Smart Contract des Protokolls gesperrt, was Staking-Rewards einbringt.

Kryptowährung Sponge-Coin Kürzel €SPONGEV2 Blockchain Ethereum Blockchain Tokenart Utility-Token Start 21.12.2023 Preis dynamisch Kategorie GameFi-Token Staking Stake-to-Bridge Staking-Rewards Token Rewards Staking-Dauer 4 Jahre Token kaufen mit ETH, USDT, Kreditkarte Trading Webseite Mindestbetrag 10 € Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Bitcoin Minetrix für Mining-Rewards im Bitcoin-Netzwerk

Mit nur 0,0127 USD pro nativem Utility-Token und einem Mindestinvestment von nur 10 USD steigen Anleger ins Bitcoin-Mining ein. Dafür brauchen Sie nicht mal die spezielle Hardware, die sonst fürs Bitcoin-Mining notwendig ist. Einzig der Kauf des Tokens startet den innovativen Prozess. Dann geht es mit dem Staking des Tokens weiter und anschließend gewähren die Mining-Credits, die fürs Staken an die Anleger ausgegeben werden, Zugang zu den Servern der Cloud-Mining-Anbieter.

Kryptowährung Bitcoin Minetrix Kürzel €BTCMTX Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 4 Milliarden Start 26.09.2023 Preis ab 0,0124 € Kategorie Bitcoin-Mining Tokenburn regelmäßig Staking Stake-to-Mine Für Smartphones optimiert Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX/CEX Mindestbetrag 10 € Strategie Langfristig Konzept Mining-Pool

Dort nehmen Sie dann am Bitcoin-Mining teil und erhalten anteilige Block-Rewards. Bitcoin Minetrix ist vor allem angesichts der bevorstehenden Halbierung der Mining-Rewards sehr gefragt bei Anlegern. Holen auch Sie noch die aktuelle Mining-Belohnung und werden Sie zum Bitcoin-Miner mit Bitcoin Minetrix.

Was kosten die günstigen Kryptowährungen 2024?

Derzeit kostet 1 $MK in den letzten Stunden des Presales nur 0,279 USD.

Den nativen Utility-Token $BTCMTX gibt es im Vorverkauf für nur 0,0127 USD.

Sponge-Coin kostet in der zweiten Version derzeit nur 0,000886 USD.

Fazit: Günstige Kryptowährungen 2024 sind begehrt bei Anlegern, denn sie lassen sich bereits ab wenigen US-Dollar traden und bieten enorme Wachstumschancen. Nicht jeder günstige Coin ist auch gleichzusetzen mit einem guten Investment. Es lohnt sich aber auch bei sogenannten Shit-Coins genau hinzusehen und eine eigene Recherche durchzuführen. Meme Kombat, Bitcoin Minetrix und Sponge-Coin V2 sind unter Umständen die besten günstigen Kryptowährungen im Januar 2024.

