Der Meme-Coin, der ein eigenes Ökosystem ins Leben ruft

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es besteht kein Zweifel darüber, dass Meme-Coins in allen Phasen des Kryptomarktes im Mittelpunkt der Kryptoszene stehen. Der Wert entsteht dabei insbesondere durch die Community, die sich hinter dem Meme-Coin versammelt. Auf der anderen Seite ist ein Mehrwert nur in den seltensten Fällen vorhanden. Einer dieser seltenen Fälle ist der Presale rund um PEPE Unchained. Die wichtigsten Informationen zum Projekt finden sich daher in diesem Beitrag.

Jetzt den Presale von Pepe Unchained entdecken

PEPE Unchained erreicht 7,3 Millionen US-Dollar

Mit einer eingeworbenen Summe von rund 7,3 Millionen US-Dollar zeigt PEPE Unchained deutlich, wie groß die Beliebtheit innerhalb der Kryptoszene ist. Dabei gilt es anzufügen, dass der Vorverkauf erst vor wenigen Wochen gestartet ist. Einer der Gründe dafür ist unweigerlich die Meme-Figur PEPE, die auch bei PEPE Unchained eine zentrale Rolle einnimmt. Bereits in der Vergangenheit hat der grüne Frosch PEPE für eine hohe Aufmerksamkeit gesorgt und sich damit eine breite und treue Community aufgebaut, die auch bei PEPE Unchained aktiv ist.

Doch es handelt sich bei PEPE Unchained nicht nur um einen klassischen Meme-Coin, ohne gesonderten Mehrwert. Im Zentrum des Projektes steht ebenso der Aufbau eines eigenen Ökosystems, welches im Rahmen der Projektphase sukzessive entwickelt werden soll. Damit verbindet das Projektteam die Welt der Meme-Coins mit technologischem Fortschritt. Doch der Aufbau eines eigenen Ökosystems innerhalb der Welt der Kryptowährungen bedarf eine große Kraftanstrengung, in Verbindung mit hohen finanziellen Mitteln. Damit nicht vom Punkt Null begonnen werden muss, setzten die Entwickler von PEPE Unchained auf die fortschrittliche Layer-2-Blockcain. Die wichtigsten Details finden sich ebenso nochmal in nachfolgendem Video:

Layer-2-Blockchain als technologische Basis

Die Blockchain namens Layer-2 wurde nicht nur durch Zufall ausgewählt, denn sie gehört zu den am schnellsten wachsenden Blockchains in der Kryptoszene. Die Basis dafür liefert das Ökosystem von Ethereum, womit eine Vielzahl an Vorteilen einhergehen. Einer dieser Vorteile ist die Robustheit bzw. Sicherheit, die mit einer Transaktion innerhalb des Netzwerkes einhergeht, denn Ethereum ist für seine hohen Sicherheitsstandards bekannt. Die größten Vorteile werden jedoch bei der Transaktionsgeschwindigkeit und den Kosten für eine Transaktion sichtbar, bei denen selbst die originäre Blockchain von Ethereum nicht mithalten kann.

Ethereum schafft innerhalb von einer Sekunde eine maximale Transaktionsgeschwindigkeit, die bei rund 15 Transaktionen in der Spitze liegt. Die Geschwindigkeit der Layer-2-Blockchain liegt dem entgegen bei mehreren 1.000 Transaktionen im gleichen Zeitraum. Für Projekte, die auf eine Krypto-Lösung setzten, ist die Skalierbarkeit ein wichtigstes Kriterium, die mit Layer-2 in jedem Fall gegeben ist. Auf der anderen Seite liegen die Kosten für eine Transaktion bei Ethereum häufig zwischen drei und vier US-Dollar, in Abhängigkeit von der Auslastung. Im Vergleich dazu liegen die Transaktionskosten bei Layer-2 bei gerade einmal 0,3 US-Dollar und damit nur bei einem Bruchteil. Das Netzwerk ist hinsichtlich der Kosten und Leistung stark mit dem von Solana vergleichbar.

Entdecke die Layer 2 Blockchain von PEPE Unchaiend

Die nächsten Schritte von PEPE Unchained im Detail

Derzeit befindet sich der Vorverkauf im vollen Gange, allerdings bereits in der fortgeschrittenen Phase. Hält das Tempo bei der Gewinnung von Investmentgeldern an, könnte die Börsenlistung in nicht mehr allzu ferner Zukunft anstehen. Doch an dieser Stelle erstmal ein Blick zurück, auf die Meilensteine, die bereits erfolgreich gemeistert werden konnten. In der ersten von drei Projektphasen stand insbesondere der Start des Vorverkaufs im Zusammenhang mit dem Launch der Website im Fokus. Darüber hinaus starteten die ersten Marketingkampagnen in den sozialen Medien und auf Google, die das Projekt innerhalb der Kryptoszene und weit darüber hinaus bekannt machen sollen. Dabei gilt es anzumerken, dass das Marketing in den sozialen Medien neben der organischen Reichweite ein ausgezeichnetes Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweist, welches das Projektbudget schont.

Derzeit befindet sich das Projekt in Mitten der zweiten Projektphase, in der die Ausweitung der Marketingkampagnen im Mittelpunkt steht. Neben dem Marketing ist die zweite Projektphase durch das angebotene Staking-Programm geprägt, für welches die Prämien verdoppelt wurden. Das Staking-Programm selbst ist gemäß den offiziellen Informationen für eine Dauer von zwei Jahren ausgelegt. Die dritte und letzte Phase beinhaltet das finale Börsenlisting, sowie der Launch des Ökosystems von PEPE Unchained. Das Börsenlisting selbst soll planmäßig an zentralen und dezentralen Kryptobörsen gleichermaßen stattfinden, um die größtmögliche Verfügbarkeit und einen einfachen Zugang zu gewährleisten. Doch wie werden die zur Verfügung stehenden Tokens verteilt?

Nur 8 Milliarden $PEPU-Tokens stehen zur Verfügung

Anders als wie für die meisten Kryptowährungen üblich, ist der $PEPU-Token auf eine Gesamtanzahl von 8 Milliarden Stück begrenzt. Der junge Meme-Coin gilt damit als deflationär, spätestens ab dem Zeitpunkt, sobald sich alle Coins auf dem Markt befinden. Der Großteil der verfügbaren Meme-Coins sind für das zweijährige Staking-Programm vorgesehen, um genauer zu sein 30 Prozent. Neben dem Staking sind weitere 20 Prozent für das Marketing und ebenso 20 Prozent für den Vorverkauf eingeplant, von denen der Großteil mittlerweile als verkauft gilt. Die restlichen 20 Prozent verteilen sich zu gleichen Teilen auf die anfängliche Liquidität des neuen Ökosystems und die Projektfinanzierung. Der Großteil davon ist den Entwicklern zuzurechnen, die für die Entwicklung des Ökosystems zuständig sind.

In wenigen Schritten in PEPE Unchained investieren

Der $PEPU-Token kann zwar noch nicht an einer Kryptobörse erworben werden, der Kauf gestaltet sich dadurch allerdings keineswegs schwieriger. Damit dies möglich ist, hat das Projektteam ein Tool auf der Projektwebsite eingebunden, über welches die Meme-Coins erworben werden können. In einem ersten Schritt es ist notwendig, ein mit dem $PEPU-Token kompatibles Wallet zu verbinden. Dazu stehen auf der Website via. Direkter Verlinkung mehrere zur freien Auswahl. Ist das Wallet verbunden, muss nur noch die Anzahl angegeben werden, die erworben werden soll und der Kauf abgeschlossen werden. Der Kauf kann entweder mittels des BNB-Tokens, USDT oder Kreditkarte durchgeführt werden. Der finale Zugriff auf die Tokens erfolgt im gleichen Zuge wie die initiale Listung an den ersten Kryptobörsen.

Hier geht’s zur Website von Pepe Unchained

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.