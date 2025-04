Devisen: Euro gibt deutliche Vortagsgewinne größtenteils ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag seine deutlichen Vortagsgewinne größtenteils abgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1428 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1476 (Donnerstag: 1,1360) Dollar festgesetzt, der Dollar kostete damit 0,8713 (0,8802) Euro.

Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent zum Zollstreit mit China zogen die Aufmerksamkeit auf sich. Bessent habe Investoren gesagt, dass die Zölle auf dem derzeitigen Niveau nicht haltbar seien, berichtete unter anderem der US-Sender CNBC unter Berufung auf einen Teilnehmer. Bessent habe betont, dass die Verhandlungen noch nicht begonnen hätten, eine Einigung aber möglich sei, so die Nachrichtenagentur Bloomberg über das Treffen in der US-Hauptstadt Washington./ajx/he