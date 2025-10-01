DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,43 -3,1%Dow46.308 ±-0,0%Nas22.592 ±0,0%Bitcoin96.769 -0,7%Euro1,1745 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.849 +0,4%
Devisen: Euro im späteren US-Handel wenig bewegt

30.09.25 20:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handel nur moderat bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1741 US-Dollar und lag damit aber deutlich über dem Niveau im frühen asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1741 (Montag: 1,1723) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8517 (0,8530) Euro./ck/he