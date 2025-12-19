DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +5,2%Nas23.276 +1,2%Bitcoin74.723 +2,5%Euro1,1722 ±-0,0%Öl60,48 +1,3%Gold4.342 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Nike 866993 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit versöhnlichem Ausklang --DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Heute im Podcast: thyssenkrupp Marine Systems, Fraport und MUNICH RE Hot Stocks heute: Heute im Podcast: thyssenkrupp Marine Systems, Fraport und MUNICH RE
Bank of Japan strafft Geldpolitik: Leitzins steigt auf höchsten Stand seit 1995 Bank of Japan strafft Geldpolitik: Leitzins steigt auf höchsten Stand seit 1995
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Euro im US-Handel zurück auf Vortagesniveau

19.12.25 20:48 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag seine bis zum US-Börsenstart erzielten Tagesgewinne rasch abgegeben und zuletzt bei 1,1719 US-Dollar auf Vortagesniveau notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1712 (Donnerstag: 1,1719) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8538 (0,8533) Euro.

Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Euro am Morgen kaum. Die Stimmung der Verbraucher hierzulande ist zum Jahresende so schlecht wie seit Monaten nicht mehr. Das Konsumklima der Nürnberger Forschungsinstitute GfK und NIM prognostiziert für Januar im Vergleich zum Vormonat einen deutlichen Rückgang von 3,5 Zählern auf minus 26,9 Punkte. Unterdessen sanken die Erzeugerpreise etwas stärker als erwartet weiter./ck/nas