Devisen: Euro steigt über 1,18 US-Dollar

25.02.26 21:02 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch im US-Handel über 1,18 US-Dollar geklettert. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1806 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1784 (Dienstag: 1,1777) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8486 (0,8491) Euro gekostet.

Insgesamt hielten sich die Bewegungen weiter in Grenzen. Der Euro bleibe in der Defensive, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Verunsicherung rund um das vom US-Präsidenten Donald Trump angerichtete Zollchaos sei hoch und auch der Iran-Konflikt bleibe ein Unsicherheitsfaktor, wenngleich die Diplomatie noch nicht erschöpft zu sein scheine.

Die mit Spannung erwartete Rede des US-Präsidenten zur Lage der Nation konzentrierte sich vor allem auf die Innenpolitik und brachte kaum neue Erkenntnisse. Donald Trump hob insbesondere die politischen Errungenschaften seiner Regierung hervor./edh/jsl/he