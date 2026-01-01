Devisen: Euro weiter auf höherem Niveau zum schwächelnden Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag im US-Handel seinen Vorsprung aus dem späten europäischen Geschäft weitgehend verteidigt. Die Gemeinschaftswährung profitierte von einer Schwäche des US-Dollars, ausgelöst durch Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed. Zuletzt wurde der Euro bei 1,1673 Dollar gehandelt, nachdem er am Freitag noch bis auf 1,1618 Dollar gefallen war und damit auf den tiefsten Stand seit etwa einem Monat.

Zuletzt eskalierte der Streit um die Unabhängigkeit der Fed. Nachdem das US-Justizministerium dem Notenbankchef Jerome Powell mit einer Anklage gedroht hatte, wies Powell die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve (Fed) zurück.

Der Vorwurf an die Adresse des Notenbankchefs: Powell soll im Zusammenhang mit der mehrjährigen Sanierung von Gebäuden der Zentralbank in Washington vor dem Senat Falschaussagen gemacht haben. Der Fed-Chef sieht darin allerdings nur einen Vorwand: "Es geht darum, ob die Fed die Zinssätze weiterhin auf Grundlage von Fakten und wirtschaftlichen Gegebenheiten festlegen kann - oder ob die Geldpolitik stattdessen von politischem Druck oder Einschüchterung bestimmt wird", erklärte Powell.

Nach Einschätzung der Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank dürfte der Druck auf die US-Notenbank an Bedeutung gewinnen, wenn die Inflationsrisiken wieder spürbar steigen. "Denn dann ist zu erwarten, dass die Fed auf diese kaum hinreichend reagieren wird", warnte die Expertin./edh/jkr/nas