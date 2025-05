Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1252 US-Dollar

Highlights der Berichtssaison: Meta, Alphabet, Siemens Energy und Novo Nordisk in der Analyse

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Krypto News: PEPE explodiert um 40 %, in 21 Tagen endet der MIND of Pepe Presale

Bitcoin Kurs Prognose: BTC überholt Amazon - was kommt als Nächstes?

Heute im Fokus

Trump deutet mögliche Zollsenkung für China an. Allianz rutscht ans DAX-Ende. Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein. Behörden schalten Kryptoplattform ab. JPMorgan hebt Rheinmetall-Kursziel deutlich an. US-Autobranche kritisiert Trumps Handelspakt mit Großbritannien. KRONES steigert Gewinn deutlich. Merz und Trump signalisieren Kooperationsbereitschaft in Ukraine-Frage und Handelsstreit.