Krypto News: Ethereum statt Bitcoin? Indikator zeigt klare Tendenz

In den vergangenen Tagen hat sich die Marktdynamik spürbar verbessert. Die Stimmung dreht zunehmend ins Bullische, erste Anzeichen von FOMO sind deutlich erkennbar. Bitcoin kletterte souverän über die Marke von 100.000 US-Dollar, während auch zahlreiche Altcoins kräftig zulegen konnten. Besonders Ethereum sticht hervor: Innerhalb weniger Tage verzeichnete ETH eine beeindruckende Kursrallye von über 25 Prozent und konsolidiert derzeit oberhalb von 2.300 US-Dollar. Diese Entwicklung nährt Hoffnungen auf eine nachhaltige Erholung. Viele Marktteilnehmer fragen sich nun, ob Ethereum gegenüber Bitcoin aktuell die attraktivere Wahl ist.

Krypto Prognose: Ethereum stark bullisch! Kommt die Trendwende?

Wichtig in einer Analyse ist stets die Aufmerksamkeit für ein Projekt, die insbesondere in der Krypto-Community massive Bewegungen auslösen kann. Der Begriff Mindshare beschreibt hier die Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, die ein Projekt im kollektiven Bewusstsein der Marktteilnehmer einnimmt. Am gestrigen Tag verzeichnete Ethereum eine besonders starke Marktbewegung: Mit einem Kursplus von rund 21 Prozent stieg nicht nur der Preis deutlich an, sondern auch die mediale Aufmerksamkeit. So überholte ETH damit Bitcoin beim Mindshare – ein Indiz für die aktuelle relative Stärke Ethereums gegenüber BTC.

$ETH is up 21% today and it just surpassed $BTC in mindshare.



Feels like we're living in a simulation. pic.twitter.com/xJaSl1cfSx — The DeFi Investor (@TheDeFinvestor) May 9, 2025

Im Handelspaar ETH/BTC zeigt sich trotz des übergeordneten Abwärtstrends in den letzten Tagen eine auffällige relative Stärke von Ethereum. Die jüngste Entwicklung lässt erste Anzeichen einer möglichen Bodenbildung erkennen, was charttechnisch auf eine Trendwende hindeuten könnte. Aktuell testet Ethereum ein entscheidendes Kursniveau. Gleichzeitig notiert der RSI im deutlich überkauften Bereich, was kurzfristig das Risiko eines technischen Rücksetzers erhöht. Eine Konsolidierung erscheint daher aus markttechnischer Sicht zunehmend plausibel.

Ein weiterer Indikator, der auf eine mögliche Trendwende hindeutet, ist der ETH/BTC-MVRV (Market Value to Realized Value). Laut Daten von CryptoQuant notiert Ethereum im Verhältnis zu Bitcoin derzeit auf einem historisch niedrigen Bewertungsniveau – so tief wie seit 2019 nicht mehr. Diese Konstellation deutet laut früherer Muster auf ein erhöhtes Aufholpotenzial hin. Trotz dieser Unterbewertung könnten jedoch makroökonomische Faktoren wie geringe Netzwerkauslastung, anhaltender Verkaufsdruck und schwache Nachfrage kurzfristig bremsen.

Dennoch liefert der MVRV-Wert ein wichtiges Puzzlestück für eine mittelfristig bullische Ethereum-Prognose.

Ethereum may be severely undervalued compared to Bitcoin at present



According to @cryptoquant_com, ETH/BTC MVRV data shows that ETH is currently extremely undervalued compared to BTC, which is the first time since 2019.



Historically, this situation usually leads to Ethereum… pic.twitter.com/IypUXk6GtQ — Mini Lab (@Minilaboratory) May 8, 2025

Im Jahr 2025 zeichnen sich neue Dynamiken an den Kryptomärkten ab – geprägt nicht nur von makroökonomischen Entwicklungen, sondern zunehmend auch durch technologische Innovation. Besonders der Einsatz künstlicher Intelligenz verändert die Art, wie Informationen verarbeitet und Handelsentscheidungen getroffen werden. In einem Umfeld, das von hoher Volatilität, fragmentierten Datenströmen und kurzen Trendzyklen geprägt ist, bieten KI-gestützte Systeme zunehmend einen messbaren Wettbewerbsvorteil. Oben zeigt sich bereits, dass diverse Metriken bei Ethereum unterschiedliche Prognosen zulassen.

Ein beliebtes Vorhaben in diesem Bereich ist nun das Projekt MIND of Pepe. Dieses setzt auf einen speziell entwickelten, lernfähigen Sprachagenten, der auf die Erkennung und Analyse des Kryptomarkts ausgerichtet ist. Das Ziel ist es, nicht nur historische Daten, sondern auch Live-Feeds aus sozialen Netzwerken, DeFi-Protokollen und Kursentwicklungen in Echtzeit zu bewerten – und daraus automatisch verwertbare Signale zu generieren.

Die technologische Architektur basiert auf mehreren Komponenten: einem auf Finanzkommunikation spezialisierten Large Language Model, ergänzt durch ein Retrieval-System für aktuelle Daten, semantische Social-Media-Analysen und modulare APIs zur Interaktion mit DApps, Smart Contracts und On-Chain-Diensten. Dadurch agiert der KI-Agent nicht als statisches Analyse-Tool, sondern als dynamisches, interaktives System.

