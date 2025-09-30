DAX23.749 ±0,0%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.224 -0,1%Nas22.661 +0,8%Bitcoin97.314 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl68,21 -2,2%Gold3.827 +1,7%
Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1723 US-Dollar

29.09.25 16:15 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1723 (Freitag: 1,1672) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8530 (0,8567) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87230 (0,87400) britische Pfund, 174,38 (174,79) japanische Yen und 0,9357 (0,9332) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl