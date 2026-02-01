DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +5,5%Nas22.727 +0,6%Bitcoin58.063 +4,1%Euro1,1880 +0,1%Öl67,61 +0,1%Gold5.026 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Heidelberg Materials 604700
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
Goldman Sachs-Aktie tiefer: Chefjuristin packt nach Verbindungen zu Jeffrey Epstein ihre Sachen Goldman Sachs-Aktie tiefer: Chefjuristin packt nach Verbindungen zu Jeffrey Epstein ihre Sachen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: US-Inflationsdaten bewegen Eurokurs nicht nachhaltig

13.02.26 16:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag kaum verändert. Die in den Vereinigten Staaten im Januar unerwartet deutlich gesunkene Inflationsrate belastete den US-Dollar nur vorübergehend. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1868 Dollar. Der Euro bewegte sich so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1862 (Donnerstag: 1,1874) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8430 (0,8421) Euro.

In den USA hat sich die Inflation zu Beginn des Jahres überraschend deutlich abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Januar um 2,4 Prozent. Im Dezember hatte die Inflation noch bei 2,7 Prozent gelegen. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, waren aber im Schnitt von einer etwas höheren Jahresrate von 2,5 Prozent ausgegangen.

Der Euro legte nach den Daten zum Dollar zu und stieg kurzzeitig bis auf 1,1885 Dollar. Er gab seine Gewinne rasch wieder ab. Die Wirkung hielt sich in Grenzen, da immer noch viele Ökonomen noch keine baldigen Leitzinssenkungen durch die Fed erwarten. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, verweist auf die robuste US-Wirtschaft. "Da gleichzeitig die Inflationsrate noch über dem Fed-Ziel von zwei Prozent liegt, besteht also keine Notwendigkeit für die US-Währungshüter rasch handeln zu müssen."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87160 (0,87110) britische Pfund, 181,83 (182,52) japanische Yen und 0,9121 (0,9142) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.019 Dollar. Das waren etwa 97 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he