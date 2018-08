Tom Lee: Der Bitcoin wird wieder anspringen

Seit seinem Hoch im Dezember folgt der Bitcoin einem fast stetigen Abwärtstrend. Tom Lee, Analyst und Mitgründer von Fundstrat Global, glaubt jedoch, dass die größte Krypotwährung wieder anspringen wird.

Tom Lee: "Der Bitcoin ist nicht kaputt"

Während viele den Bitcoin schon längt aufgegeben haben, ist Tom Lee weiterhin optimistisch und sieht das digitale Geld als zuverlässigste Kryptowährungsanlage. Er hält an seiner Meinung fest, obwohl der Bitcoinkurs von seinem Hoch von über 19.000 US-Dollar im Dezember auf ein Tief von rund 6.000 US-Dollar Ende Juni gefallen ist und in den letzten Tagen wieder um die 7.000 US-Dollar pendelt. "Bitcoin ist nicht kaputt, wenn er sich auf diesem Niveau hält. Ich denke, die Leute haben Angst, dass er wieder auf 6.000 US-Dollar sinken und sich nie wieder von diesen Bärenmärkten erholen wird", sagte Lee gegenüber CNBC.

Die Marktdominanz ist entscheidend

Lee sagte im Gespräch mit CNBC auch, dass die Marktdominanz des Bitcoins in den letzten Wochen ein Hoch von 48 Prozent erreicht habe. Dieser Marktanteil sei das wahrhaftige Indiz dafür, dass der Bitcoin wieder zurückkehrt. "Ich denke, die Bitcoin-Dominanz zeigt tatsächlich, dass der Markt auf das reagiert, was stattgefunden hat", sagte Lee. "Das Potenzial für einen ETF führt dazu, dass Investoren entscheiden, dass Bitcoin das beste Haus in einem schwierigen Markt ist", fügte er hinzu.

Die Währung ist "erholt"

Der Analyst Lee bezog sich in seinem Gespräch auch auf den Bitcoin Misery Index. Dieser soll Investoren aufzeigen, wie "miserabel" Besitzer der Währung hinsichtlich des Preises und der Volatilität sein können. Laut Lee sei ein Indexwert unter 27 positiv, denn dieser würde andeuten, dass zukünftige Erträge positiv ausfallen werden. Wenn der Index jedoch die 68-Prozent-Marke übersteigen würde, sei es laut Lee "an der Zeit, Bitcoin zu verkaufen". In Bezug auf den aktuellen Wert von 39 behauptete Lee, dass der Bitcoin "erholt" sei.

Obwohl der Krypto-Markt noch in den Kinderschuhen steckt, ist Lee hinsichtlich der Zukunft der Kryptowährungen sehr optimistisch. Er vergleicht das Ganze mit dem Internet im Jahr 1994. Was zunächst von vielen skeptisch betrachtet wurde, ist heute nicht mehr wegzudenken. So soll es laut Lee auch Bitcoin & Co. ergehen, wenn diese Technologie den Mainstream endlich erreicht.

Redaktion finanzen.net

