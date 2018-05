Diese drei Voraussetzungen muss der Bitcoin erfüllen, um eine echte Währung zu werden

Francisco Blanch hat sich in die Debatte um die Akzeptanz und Legalität von Cybergeld eingeschaltet. Laut dem Head of Global Commodities and Derivatives Research bei der Bank of America Merrill Lynch zeichnen sich von Notenbanken ausgegebene Währungen durch drei entscheidende Merkmale aus: Sicherheit, Liquidität und Erträge.

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

Anhand dieser Kriterien müsse sich auch Internetgeld messen lassen. Jedoch seien Bitcoins auf dieser Basis derzeit noch weit davon entfernt, eine echte Währung zu werden.

Sicherheit mit großem Fragezeichen

Das wohl größte Problem bei Kryptowährungen stelle die mangelnde Sicherheit dar. Das Fehlen einer zentralen Aufsicht mache laut Francisco Blanch Bitcoins anfällig für Chaos, Hackerangriffe, Identitätsdiebstahl und Betrug.

Dies zeigte sich erneut im Juli 2017, als in Griechenland ein Russe festgenommen wurde, weil er über Bitcoin mindestens vier Milliarden Dollar gewaschen haben soll. Der 38-Jährige habe seit 2011 eine kriminelle Organisation betrieben, die die wichtigste Webseite für Cyberkriminalität verwaltet, hieß es von Seiten der Polizei.

Und auch im Mai 2017 zeigte die weltweite Cyberattacke mit dem Wurm Wannacry, dass die Anonymität von Bitcoin, die Cyberwährung für Kriminelle sehr attraktiv macht. Die Hacker forderten von Inhabern lahmgelegter Infrastrukturen die Zahlung eines Lösegelds in Bitcoin.

Des Weiteren untergräbt auch die hohe Volatilität des Bitcoins seine Glaubwürdigkeit. Jedoch haben die Wertschwankungen in den letzten Jahren nachgelassen, d.h. in Bezug auf die Volatilität fand eine Verbesserung statt.

Darüber hinaus verweist Blanch darauf, dass Streitigkeiten über eine Anpassung der zugrundeliegenden Blockchain-Techologie fast zu einer Spaltung des Bitcoins geführt hätten. Die Digitalwährung hat in dieser Zeit eine massive Talfahrt aufs Parkett gelegt.

Von offizieller Seite wird jedenfalls deutlich vor Cybergeld gewarnt: "Ich habe wiederholt davor gewarnt, Bitcoin-Anlagen als sicher anzusehen. Es bleibt eben eine virtuelle Währung, die keine reale Wertgrundlage hat", lautet das Urteil von Carl-Ludwig Thiele. Das in der Bundesbank für Zahlungsverkehr zuständige Vorstands-Mitglied wies auf einem Symposium in Frankfurt auf den Vorteil des von Zentralbanken und Banken geschaffenen Geldes hin, das letzten Endes der Staat garantiere. "Hinter virtuellen Währungen dagegen steht niemand. Es wird tatsächlich aus dem Nichts geschaffen von Personen, die meist nicht mit Klarnamen bekannt sind und nach Regeln, über die ein unbekanntes Gremium entscheidet."

Trotz der rapiden Kurssteigerung warnt Thiele vor einer Investition in Bitcoin. Gegenüber der "Welt am Sonntag" erklärte er: "Der Bitcoin ist ein Spekulationsobjekt, dessen Wert sich rapide verändert." Aus Sicht der Bundesbank sei der Bitcoin kein geeignetes Medium, um Werte aufzubewahren. Das zeige ein Blick auf die "sehr schwankungsanfällige Kursentwicklung".

Ähnlich hat sich auch schon Jens Weidmann , Präsident der Deutschen Bundesbank und einer der mächtigsten Männer der Finanzwelt, zum Thema Bitcoin geäußert: Für ihn ist die treibende Kraft hinter der aktuell großen Nachfrage einzig und allein "die Hoffnung auf eine hohe Rendite". Er warnte: "Was Anlagen in das Internet-Geld Bitcoin angeht, wäre ich vorsichtig: Wegen der starken Kursschwankungen und der geringen Tiefe und Intransparenz des Marktes sind diese sicherlich nicht risikoarm."

Besserung bei der Liquidität

Wie liquide eine Währung ist, entscheidet darüber, wie leicht man sie kaufen und vor allem verkaufen kann. Diesbezüglich haben sich Kryptowährungen in den letzten Quartalen klar verbessert: Zum einen sind der Marktwert und das tägliche Handelsvolumen von Cybergeld exponentiell angewachsen, zum anderen wird es zunehmend von Unternehmen als Zahlungsmittel akzeptiert - z.B. von Microsoft.

Bei den großen Online-Händlern werden Kryptowährungen bisher aber noch nicht akzeptiert. Bisher haben sich nur weitgehend unbekannte Shops dem Thema Bitcoin-Zahlung angenommen, was sicherlich mit ein Grund dafür ist, weshalb die Akzeptanz beim Konsumenten noch fehlt.

Dass Cyberwährungen aber dennoch Zukunftspotential besitzen, zeigt sich unter anderem daran, dass sich inzwischen sogar schon einige Staaten gegenüber dem Bitcoin geöffnet haben: Australien und Japan haben die Digitalwährung offiziell als legales Zahlungsmittel anerkannt.

Hohe Erträge durch Wertsteigerung

Cybergeld weist keine von einer Notenbank festgelegten Zinsen aus. Auch in Bezug auf eine Diversifikation des Vermögens haben Krytowährungen Anlegern wenig zu bieten, da sie keine Korrelation zu Edelmetallen, Aktien, Anleihen oder anderen Währungen ausweisen. Allerdings haben Bitcoins in diesem Jahr eine phänomenale Kurssteigerung hingelegt und einen Rekordstand nach dem anderen geknackt.

Finanzinstitute entscheiden über Zukunft von Bitcoin und Co.

Ob sich Internetgeld in Zukunft wird durchsetzen können, hängt laut Francisco Blanch davon ab, ob es von Banken als Sicherheit für gewährte Kredite akzeptiert wird.

Laut dem Experten der Bank of America Merrill Lynch kann Cybergeld bisher aber bei keinem bedeutenden Finanzinstitut als Sicherheit hinterlegt werden. Trotz seines enormen Kursanstiegs hat der Bitcoin damit noch einen weiten Weg vor sich.

