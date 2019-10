Digitalwährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittwoch gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 8.017,28 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 8.046,91 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist gefallen. So sank der Bitcoin Cash-Kurs auf 219,21 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 227,04 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 172,25 Dollar.

Der Litecoin wird bei 52,68 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 53,40 Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs ist gefallen. Am Mittag verringerte sich der Ripple auf 0,2901 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,2912 US-Dollar notiert hatte.

Der Cardano-Kurs notiert bei 0,0384 US-Dollar. Am Vortag stand der Cardano noch bei 0,0393 Dollar.

Der Monero ist am Mittwoch 56,40 US-Dollar wert. So fiel der Monero-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 57,42 US-Dollar gelegen hatte.

Der IOTA wird bei 0,2681 US-Dollar leichter gehandelt. Am Vortag notierte der Kurs bei 0,2709 Dollar.

Der Verge-Kurs ist am Mittwoch gefallen. Am Mittag fiel der Verge auf 0,0033 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,0034 US-Dollar gelegen hatte.

Im Minus präsentiert sich der Stellar-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 0,0626 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 0,0634 Dollar gelegen.

Der NEM-Kurs verbilligt sich auf 0,0389 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,0399 Dollar zu Buche.

Der Dash-Kurs reduzierte sich auf 66,76 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 67,45 US-Dollar präsentiert hatte.

Der NEO ist Mittwoch 7,228 US-Dollar wert. So fiel der NEO-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 7,321 US-Dollar gehandelt worden war.

