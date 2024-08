Dogwifhat steigt um 14 Prozent, während Base Dawgz auf 3 Millionen Dollar explodiert!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es geht wieder bergauf am Kryptomarkt und einmal mehr zeigt sich, dass Meme Coins die größten Gewinner dieser Entwicklung sind. Unter den 5 Top Gainern unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung finden sich mit POPCAT und WIF 2 Meme Coins. Ein Bild, das sich schon das ganze Jahr über zeigt. Neben den größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung lässt sich der Trend auch bei kleineren Coins beobachten, wobei das Gewinnpotenzial aufgrund der niedrigeren Bewertung deutlich höher ist, wenn man bereit ist, das höhere Risiko einzugehen. Vor diesem Hintergrund explodiert auch der neue Base Dawgz ($DAWGZ).

Dogwifhat erholt sich schnell

Es ist ein zweischneidiges Schwert mit den größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung. Wenn es für Bitcoin bergauf geht, steigen die Coins deutlich schneller und höher. Umgekehrt allerdings bedeutet eine Korrektur bei Bitcoin oft einen Crash bei den Meme Coins. Das hat sich auch in den letzten Wochen gezeigt. Der $WIF-Kurs ist massiv eingebrochen und erholt sich nun auch genauso schnell wieder, da der Bitcoin-Kurs die 64.000 Dollar Marke überschritten hat.

($WIF-Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden – Quelle: Coinmarketcap)

Allein in den letzten 24 Stunden ist der Kurs des größten Meme Coins auf Solana um mehr als 14 % gestiegen. Auf Wochensicht sehen die Gewinne noch deutlich besser aus. Wer heute vor einer Woche gekauft hat, liegt mit rund 33 % im Plus. Die Chancen stehen auch gut, dass WIF nochmal ein neues Allzeithoch erreicht, wenn der Bitcoin-Kurs auf ein neues Allzeithoch steigt. Noch deutlich größeres Gewinnpotenzial sehen Analysten allerdings bei Base Dawgz ($DAWGZ), da sich der Meme Coin noch in einer viel früheren Phase befindet und noch keine Milliarden wert ist.

Base Dawgz steigt auf 3 Millionen Dollar

Während Dogwifhat in inzwischen wieder auf eine Marktkapitalisierung von fast 2 Milliarden Dollar gestiegen ist, steht Base Dawgz ($DAWGZ) noch ganz am Anfang. Das bedeutet zwar ein höheres Risiko, da man bei neuen Meme Coins nie genau weiß, ob sie sich durchsetzen, dafür ist auch das Gewinnpotenzial deutlich höher. Coins mit einer Bewertung von ein paar Millionen Dollar können ihren Wert oft über Nacht um ein Vielfaches steigern. Base Dawgz ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und die Tatsache, dass schon in dieser frühen Phase über 3 Millionen Dollar umgesetzt wurden, stimmt Analysten extrem bullish. Nach dem Listing an den Kryptobörsen könnte es schnell zu einer Kursexplosion kommen.

($DAWGZ Initial Coin Offering – Quelle: Base Dawgz Website)

Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis schrittweise erhöht. Frühe Käufer können so schon bis zum Handelsstart an den Börsen einen Buchgewinn mitnehmen. Das Erfolgsgeheimnis von $DAWGZ dürfte aber im Multi Chain Launch liegen. Die Entwickler stellen den neuen Coin von Anfang an auf Base, Ethereum, Solana und der BSC zur Verfügung, wodurch möglichst viele Trader angesprochen werden, die den Kurs schnell in die Höhe treiben können. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht, wobei die jährliche Rendite gerade am Anfang sehr hoch ist, wenn noch nicht so viele Investoren ihre $DAWGZ-Token staken.

