Donald Trump: Bitcoiner oder doch Shitcoiner?

Im Jahr 2024 hat Donald Trump in mehreren Reden seine Ansichten zu Bitcoin mit der Öffentlichkeit geteilt. Besonders bei der Bitcoin 2024 Konferenz in Nashville zeigte er sich als starker Befürworter der Kryptowährung. Er schlug vor, dass die USA eine „strategische Bitcoin-Reserve“ aufbauen sollten, um wirtschaftliche Vorteile zu nutzen und möglicherweise auch zur Tilgung der Staatsschulden. Trump stellte in Aussicht, dass unter seiner möglichen zweiten Amtszeit Bitcoin stärker gefördert würde. Laut ihm dürfe USA nicht von anderen Ländern in Bezug auf Krypto-Adoption überholt werden. Bereits Trumps Beteiligung an der Konferenz sollte als positive Entwicklung betrachtet werden, vor allem im Vergleich zu früheren Jahren, als er sich eher skeptisch gegenüber Bitcoin geäußert hatte. Doch ist Donald Trump wirklich ein Bitcoiner, oder geht es ihm ausschließlich darum, neue Wähler zu gewinnen?

Das Krypto-Portfolio von Trump

Eine neue Financial Disclosure hat uns neue Daten über das Krypto-Portfolio von Donald Trump geliefert. Ein echter Bitcoiner, der den Wert von Bitcoin verstanden hat, sollte schließlich hauptsächlich Bitcoin in seinem Portfolio halten, oder nicht? Tatsächlich scheint es jedoch so zu sein, dass der ehemalige Präsident BTC in seinem Portfolio überhaupt nicht abdeckt. Die Unterlagen liefern leider keine genauen Daten über die Kryptowährungen, die Trump hält, aber die On-Chain-Analyse von Arkham Intelligence bietet einen Einblick in Trumps Wallet.

Laut der Analyse hält Trumps Wallet 3,5 Millionen Dollar an Krypto-Assets, darunter 492 ETH (1,28 Millionen Dollar) und weitere 377 Wrapped ETH (977.000 Dollar). Er besitzt auch sechsstellige Positionen in diversen Memecoins, darunter TROG (372.000 Dollar) und GUA (345.000 Dollar). Auch 136.000 Dollar in dem Stablecoin USDC und 135.000 Dollar in MAGA hält Trump laut Arkham Intelligence. Bei MAGA handelt es sich um einen Memecoin, welcher sich thematisch mit Donald Trump auseinandersetzt, eine Verbindung zu Trump persönlich scheint es jedoch nicht zu geben.

Während die Tatsache, dass Trump mutmaßlich gar keine Bitcoin besitzt, durchaus für den einen oder anderen Bitcoiner enttäuschend sein mag, ist das Portfolio für Memecoin-Investoren besonders spannend. Vor einigen Jahren wäre es noch undenkbar gewesen, dass ein ehemaliger Präsident und Präsidentschaftskandidat in Memecoins investiert. Von dem aktuellen Trend könnte auch Pepe Unchained profitieren, ein neuer Memecoin, welcher sich aktuell noch im Presale befindet. Das Projekt setzt auf eine eigene Blockchain und erinnert vom Design her an den bekannten Pepe Coin.

Unabhängig von Trumps Auswahl der Memecoins in seinem Portfolio ist Pepe Unchained derzeit auf einem guten Weg einen erfolgreichen Launch an den Start zu legen. Pepe Unchained ist eine Layer-2-Blockchain, die sich durch Geschwindigkeit, Sicherheit und niedrige Gebühren auszeichnet. Außerdem ist es mit dem Staking von Pepe Unchained möglich bis zu 217 Prozent Staking Rewards pro Jahr zu erzielen.

