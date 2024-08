Erholung bei Meme Coins: MEW, WIF und BONK explodieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Auf einen Black Monday folgt der Turnaround Tuesday am Kryptomarkt. Nachdem es am Montag zu einem Crash gekommen ist, bei dem der Bitcoin-Kurs von 60.000 Dollar unter die 50.000 Dollar Marke gekracht ist, wobei auch der gesamte restliche Markt mit nach unten gerissen wurde, kommt es heute zur großen Erholungsrallye. Dabei haben einmal mehr Meme Coins die Nase vorn, wodurch schnell deutlich wird, dass die Token vom Kryptomarkt nicht mehr wegzudenken sind. MEW, WIF, BONK und vielen anderen gelingt ein starkes Comeback mit zweistelligen Tagesgewinnen.

MEW steigt um 40 %

Wer immer noch denkt, dass es sich bei Meme Coins um eine Spinnerei und ein kurzfristiges Phänomen handelt, hat den Kryptomarkt wohl in diesem Jahr noch nicht aufmerksam verfolgt. Noch nie hat es so viele Milliarden Dollar Meme Coins wie heute gegeben und mit Cats in a Dogs World (MEW) befinden sich unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung wieder 8 Meme Coins, da MEW heute nach einer Kursexplosion wieder in die Top 100 aufgestiegen ist.

(MEW Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden – Quelle: Coinmarketcap)

Mit dem Plus von fast 40 % innerhalb eines Tages hat MEW auch alle anderen namhaften Meme Coins abgehängt. Auf Wochensicht liegt MEW noch mit 11 % im Minus, während DOGE, PEPE und Co. zwischen 20 und 30 % verloren haben. Die Volatilität schlägt also wieder mit voller Härte zu, was Anlegern, die bereit sind, das höhere Risiko einzugehen, enorme Chancen verspricht.

BONK und WIF ziehen nach

BONK und Dogwifhat (WIF) sind die beiden größten Meme Coins auf der Solana Blockchain und kommen zusammen auf eine Marktkapitalisierung von fast 3 Milliarden Dollar. Das war schon mal anders. Allein WIF war am Allzeithoch fast 5 Milliarden Dollar wert und der heutige Tag zeigt, dass es trotz der Korrektur der letzten Wochen und Monate schnell wieder zu einem neuen Höchststand kommen könnte.

(Top Meme Coins nach Marktkapitalisierung – Quelle: Coinmarketcap)

Nach dem Plus von 40 % von MEW sind BONK und WIF die großen Gewinner am Meme Coin Markt, auch wenn die Zahlen bei PEPE, FLOK und BRETT ziemlich ähnlich sind. Meme Coins sind also nach wie vor extrem gefragt, sodass neue Höchststände im Laufe des Jahres keine große Überraschung wären. Von dieser Entwicklung profitiert auch der neue Base Dawgz ($DAWGZ), der sich schon bald unter diesen Top Meme Coin befinden könnte.

Base Dawgz visiert 3 Millionen Dollar Marke an

Anleger, die bei WIF, BONK und Co. früh investiert haben, konnten mit überschaubaren Investitionen lebensverändernde Renditen erzielen. Heute sind die Coins allerdings bereits Milliarden wert, sodass es unwahrscheinlich ist, dass sie nochmal um das 100-fache oder mehr steigen. Bei Base Dawgz ($DAWGZ) haben Anleger dagegen noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da der neue Coin derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist. Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger Token im Wert von fast 3 Millionen Dollar gekauft, was Analysten extrem bullish stimmt.

(Base Dawgz Initial Coin Offering – Quelle: Base Dawgz Website)

Nicht nur die hohe Nachfrage während des Presales deutet darauf hin, dass $DAWGZ nach dem Launch durch die Decke gehen könnte. Die Entwickler setzen auf einen Multi Chain Launch, sodass Base Dawgz neben der Base Chain auch auf Ethereum, Solana, BSC und Avalanche erhältlich ist. Dadurch zeigen die Entwickler von Anfang an, dass sie große Pläne mit dem Projekt haben und möglichst viele Trader ansprechen wollen, die den Kurs in die Höhe treiben könnten.

Auch eine Staking-Funktion ist integriert, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht, wobei die APY vor allem am Anfang noch besonders hoch ist, wenn noch nicht so viele Token im Staking Pool sind. Zudem erhöhen die Entwickler den Tokenpreis laut dem Whitepaper alle 7 Tage um 5 %, sodass frühe Käufer bis zum Launch schon einen Buchgewinn mitnehmen können.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.