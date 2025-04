Ethereum-Alternative: Ist Solana die bessere Wahl?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die letzten Monate waren holprig. Das betrifft nicht nur Investoren von Ethereum. Am breiten Kryptomarkt ging es seit dem Jahreswechsel steil bergab, genau wie an den globalen Finanzmärkten. Ethereum gehört allerdings schon länger nicht unbedingt zu den Top Performern, weshalb sich viele inzwischen nach Alternativen umsehen. Denkt man über eine Ethereum-Alternative nach, landet man natürlich schnell bei Solana. Tatsächlich hat Solana auch eine starke Performance in den Wochen gezeigt. Ist Solana also die bessere Wahl?

Solana Kurs explodiert

In Bezug auf die Marktkapitalisierung hat Ethereum noch klar die Nase vorn. $ETH ist die zweitgrößte Kryptowährung der Welt und mit 194 Milliarden Dollar fast dreimal so hoch bewertet wie Solana. In Bezug auf die Kursentwicklung macht aber schon seit einiger Zeit Solana das Rennen. Der $SOL-Kurs ist vom Tiefpunkt, der vor 2 Wochen bei den meisten Altcoins erreicht wurde, bereits wieder um 48 % gestiegen. Im selben Zeitraum konnte Ethereum nur um 15 % zulegen.

Außerdem konnte Solana noch in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreichen und den Kurs aus dem Jahr 2021 deutlich übertreffen. Das ist Ethereum bisher noch nicht gelungen. $ETH notiert aktuell rund 67 % unter seinem Allzeithoch, was bis vor 2 Wochen auf Solana noch zugetroffen hat. Allerdings sind es bei Solana nach der Rallye der letzten Tage nur noch 52 %, die Investoren verloren haben, wenn sie am Allzeithoch eingestiegen sind.

Solana bleibt die Blockchain der Meme Coins

Solana hat zwar in Bezug auf den Kurs deutlich stärker performt als $ETH, allerdings kann man bis heute nur schwer von einer echten Ethereum-Alternative sprechen. Solana ist schneller und günstiger bei Transaktionen und weist oft deutlich mehr Netzwerkaktivität auf, allerdings wird die Blockchain in erster Linie für Meme Coins genutzt.

Auch der aktuelle Kursanstieg ist wieder in erster Linie auf den Start von LaunchLab zurückzuführen – ein LaunchPad, das ähnlich wie Pump.fun jedem ermöglicht, einen eigenen Meme Coin zu starten. Da Transaktionen auf Solana nur den Bruchteil eines Cents kosten, werden eben auch viele Projekte gelauncht, die keinen echten Nutzen mit sich bringen. Anders ist das bei Ethereum.

Ethereum im Zentrum von DeFi und Tokenisierung

Wer seriöse Projekte vorantreiben will, setzt immer noch auf Ethereum. Während ein Großteil des Hypes um Solana auf Meme Coins zurückzuführen ist, ist Ethereum im DeFi-Bereich führend. Außerdem setzt BlackRock auch mit der Tokenisierung von Vermögenswerten auf Ethereum. BlackRocks CEO Larry Fink sieht in der Tokenisierung von Assets die Zukunft der Finanzbranche.

ICYMI: The @BlackRock BUIDL Fund has an AUM of $2.47 billion.



The fund is currently available on seven different networks, with the @ethereum instance having the highest AUM. pic.twitter.com/j0cTVUQMb5 — Token Terminal (@tokenterminal) April 17, 2025

Mit BUIDL hat BlackRock auch bereits einen Fonds auf Ethereum gelauncht, der Real World Assets (RWAs) auf die Blockchain bringt. Inzwischen ist BUIDL zwar auch auf anderen Blockchains verfügbar, Ethereum macht aber nach wie vor den größten Anteil des verwalteten Vermögens aus. Damit wird schnell klar, dass es noch lange keine echte Ethereum-Alternative gibt, wenn es um Tokenisierung geht.

Kein Entweder Oder

Geht es nach den meisten Experten, sollte die Frage nicht sein, ob Solana eine Ethereum-Alternative ist oder nicht und welchen der beiden Coins man im Portfolio haben sollte. Die Antwort darauf lautet in den meisten Fällen, dass beide Coins und beide Blockchains ihre Daseinsberechtigung haben, da sie in Bezug auf den Anwendungsfall offenbar immer weiter auseinanderdriften.

Ethereum hat zuletzt enttäuscht, könnte aber die Zukunft der Finanzbranche maßgeblich beeinflussen. Solana wird noch länger nicht aus dem Schatten der Meme Coins kommen. Sowohl die Tokenisierung, der DeFi-Bereich und Meme Coins sind extrem gehypte Bereiche am Kryptomarkt, sodass auch beide Blockchains und die Kurse von $SOL und $ETH enormes Wachstumspotenzial haben.

Analysten sehen Ethereum langfristig bei 10.000 Dollar, während $SOL auch auf 500 – 1.000 Dollar steigen könnte. Damit sieht es stark danach aus, als könnten Anleger ihr Kapital mit beiden Coins in absehbarer Zeit vervielfachen. Auch für Solaxy ($SOLX), die erste Layer-2-Lösung von Solana, sehen Experten enormes Kurspotenzial.

Startschuss für Layer-2-Netzwerk auf Solana

Solana wurde vor allem wegen seiner schnellen und günstigen Transaktionen als Ethereum-Alternative bekannt. Früh wurde sogar vom “Ethereum-Killer” gesprochen. Um ähnlich leistungsfähig zu werden, setzt man bei Ethereum inzwischen auf ein Netzwerk an Layer-2-Lösungen, die die Main Chain entlasten. Für Solana gibt es sowas bisher nicht. Solaxy bringt nun aber die erste Layer 2 für Solana auf den Markt und stößt damit auf großes Interesse.

Bisher hat man keine Notwendigkeit dafür gesehen, da Solana eben ohnehin schon mit einer hohen Transakitonsrate überzeugt. Allerdings zeigt sich in Zeiten hoher Auslastung, dass es auch bei Solana immer wieder zu Problemen wie abgebrochenen Transaktionen oder sogar Ausfallzeiten der Blockchain kommt. Das soll sich durch Solaxy ändern.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Die Layer 2 von Solaxy könnte zukünftig einen Teil der Transaktionen Off-Chain bearbeiten und die Ergebnisse an die Solana Main Chain übertragen. Das sorgt für mehr Stabilität im Solana-Ökosystem. Ein Konzept, das begeistert. Solaxy kommt mit dem nativen Token $SOLX, der aktuell im Vorverkauf erhältlich ist und innerhalb kürzester Zeit explodiert ist. Anleger haben inzwischen Token im Wert von über 30 Millionen Dollar gekauft, um noch vor dem Börsenlisting dabei zu sein.

Schaut man sich Layer-2-Lösungen für Ethereum an, wird schnell klar, dass Arbitrum ($ARB) beispielsweise eine Bewertung in Milliardenhöhe erreicht hat, was viele Analysten nun auch bei Solaxy für möglich halten. Für frühe Investoren würde das extrem hohe Renditen bedeuten. Damit könnte $SOLX eine der besten Gelegenheiten in diesem Jahr sein, sein Kapital zu vervielfachen, wenn die bullishen Prognosen der Analysten eintreffen. Allerdings dürfte der Vorverkauf aufgrund der hohen Nachfrage schon bald enden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.