Ethereum crasht zum Wochenstart: Gelingt diese Woche die Bodenbildung oder fällt ETH unter 1000 $?

Neue Woche, neues Glück ? so dürfte wohl die Hoffnung vieler Krypto-Anleger gelautet haben. Doch in den vergangenen 24 Stunden gab die globale Marktkapitalisierung erneut um rund 4 % nach, sodass Kryptos in ihrer Gesamtheit nur noch mit 800 Milliarden $ bewertet werden. Besonders hart traf es Ethereum (ETH) mit einem Minus von aktuell rund 7 %. Der Dump begann bereits am gestrigen Sonntag und setzte sich im Laufe der Nacht fort. Aktuell notiert ETH bei rund 1134 $, unweit von den Verlaufstiefs der letzten 24 Stunden. Denn hier wurde Ethereum zwischen 1118 und 1222 $ gehandelt. Was bringt die neue Woche für ETH? Gelingt endlich die Bodenbildung oder fällt ETH unter 1000 $? Unsere Ethereum Kurs Prognose:

Ethereum Kurs fällt: Nächster Support verloren, das wird jetzt wichtig

Der Ethereum Kurs crasht deutlich unter 1200 $. Die Konsolidierung oberhalb dieser Kursmarke verlief wenig erfolgreich. Nun musste ETH mit einem überschaubaren Volumen die Unterstützungszone bei 1180 bis 1200 $ ziehen lassen. Die kurzfristige Ethereum Kurs Prognose offenbart nun durchaus Risiken, dass ETH die psychologisch wichtige Grenze von 1000 $ testet. Rund um die 1140 $ gibt es ein kleineres Resistance-Level, das für die nächsten Handelsstunden entscheidend sein dürfte. Sofern die Bären weiterhin Verkaufsdruck ausüben oder ein weiterer Dump ETH sogar bis auf 1080 $ treibt, dürften die Alarmglocken schrillen. Denn die 1080 $ dürften der letzte Halt auf dem Weg zu 1000 $ und möglicherweise sogar wieder dreistelligen Ether-Kursen sein.

Zuletzt bildeten SMA 20 und 50 im Tageschart ein bearisches Crossover. Das niedrige Handelsvolumen indiziert keine Trendumkehr. Vielmehr deutet aktuell alles daraufhin, dass der Ethereum Kurs in den nächsten Tagen weiterhin langsam abbröckelt. Kurzfristig orientierte Marktteilnehmer warten auf Impulse, die eine erste Trendwende indizieren.

FTX-Crash für Dump ursächlich: Ethereum mit relativer Schwäche

Die Underperformance zum breiten Markt lässt sich einfach erklären. Denn der FTX-Crash ist weiterhin großes Thema und hatte auch gestern Auswirkungen auf den digitalen Währungsmarkt. Nachdem FTX bereits die Auszahlungen beendet hatte, gab es im Anschluss unautorisierte Abhebungen in Höhe von mehreren Millionen $. Wer dahinter steckt, ist nicht klar. Doch gestern meldete das Blockchain-Unternehmen Chainalysis, dass der Hacker nun Ethereum in renBTC umgewandelt hat, tokenisierte Bitcoin, basierend auf der Ethereum-Blockchain. Insgesamt sollen rund 30.000 ETH bereits in renBTC umgewandelt worden sein. Dies sorgte für einen deutlichen Verkaufsdruck, der Ethereum nun unter 1200 $ drückte.

Historische Parallelen: Wann kann sich Ethereum wieder erholen?

Ein neuer Tweet von @Bitcoinsensus wirft einen Blick in die Vergangenheit von Ethereum. Demnach dürfte es nun bald eine Bodenbildung geben, die eine weitere Aufwärtsrallye begründen könnte. Als Anhaltspunkt nimmt er eine ähnliche Ausprägung der Hochs in der Vergangenheit.

Fraglich scheint jedoch, inwieweit eine derart begrenze Übernahme des Handelsmusters sinnvoll sein kann. Die Situation ist 2022 gänzlich unterschiedlich. Krypto-immanente Probleme und Makroökonomie belasten auch Ethereum. Der nächste Bull-Run dürfte eben auch von den Korrelationsfaktoren abhängen. Eine nachhaltige Erholung für 2022 ist unwahrscheinlich. Allerdings könnte Ethereum zeitnah mit auf Tagesbasis überverkauftem Zustand nach RSI eine erste Gegenbewegung wagen.

