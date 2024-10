Ethereum-Gründer Vitalik Buterin verkauft Meme Coins für 1,6 Millionen Dollar

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt boomt wieder. Bitcoin bewegt sich um die 63.000 Dollar Marke und vor allem Meme Coins sind in diesem Jahr so gefragt wie noch nie. Oft werden die Token schon kurz nach dem Launch an bekannte Persönlichkeiten der Krypto-Community gesendet, um so etwas mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Während die meisten wertlos bleiben, steigen einige auch deutlich im Wert. Das bekommt auch der Ethereum-Gründer Vitalik Buterin zu spüren. Immer wieder verkauft er geschenkte Token und macht damit Millionen. Auch diesmal hat er wieder einige Token gegen Ether getauscht.

9 Meme Coins verkauft

Bringt jemand einen neuen Meme Coin auf den Markt, wird oft ein erheblicher Anteil des Gesamtangebots an die Größen der Krypto-Szene geschickt. Das soll zum einen den Eindruck vermitteln, als würden auch sie sich für die Token interessieren und sie selbst kaufen, zum anderen erwartet man oft, dass sie die Token nicht direkt verkaufen würden, da sie sie ja auch nicht bezahlen mussten, sodass man davon ausgeht, dass sie für eine Weile aus dem Verkehr gezogen sind, wodurch der Wert der restlichen Token leichter steigen kann.

Bei Vitalik Buterin, dem Gründer von Ethereum, funktioniert diese Taktik allerdings nicht. Er ist inzwischen bekannt dafür, dass er die Token, die ihm geschickt wird, regelmäßig wieder verkauft. Früher hat er noch darum gebeten, dass man ihm keine Token mehr schicken soll, um seine Wallet übersichtlicher zu halten, da er sich ohnehin nicht für die Projekte interessieren würde. Heute macht er bares Geld daraus.

vitalik.eth(@VitalikButerin) sold some memecoins for 651.67 $ETH($1.61M) again 1 hour ago!



In the past 12 hours, #vitalik got a total of 908.77 $ETH($2.24M) by selling memecoins received for free.



Sold 10B $MOODENG for 395.96 $ETH($976K).

Sold 200K $MSTR for 93.23 $ETH($231K).… pic.twitter.com/fE1NTyu9k9 — Lookonchain (@lookonchain) October 13, 2024

Unter den verkauften Meme Coins finden sich $MOODENG, $EBULL, $MSTR, $POPCAT, $MILO und einige weitere. Insgesamt wurden 9 Meme Coins verkauft, wobei $MOODENG den größten Anteil ausgemacht hat. Bekommen hat er dafür $ETH im Wert von über 1,6 Millionen Dollar.

Massive Kurssteigerungen

Die meisten Meme Coins sind zum Zeitpunkt, an dem sie an Buterin gesendet werden, wertlos. Setzt sich ein Coin durch, sind Kurssteigerungen von zehntausenden Prozent keine Seltenheit, weshalb es am Ende eben zu solchen Summen kommen kann. Zwar drückt Buterin durch seine Verkäufe den Preis natürlich kurzfristig, bei Größen wie $POPCAT fällt das allerdings nicht mehr wirklich ins Gewicht.

Viele andere Coins erholen sich danach schnell wieder, da die Transaktionen von Buterin erstens fürs Aufsehen sorgen und viele auf die jeweiligen Projekte aufmerksam machen, zum anderen freuen sich viele Anleger darüber, wenn er als Wal wegfällt, da sie inzwischen schon wissen, dass er seine Bestände früher oder später verkauft. So kann der Preis danach schnell wieder in die Höhe getrieben werden.

Dennoch bleibt es natürlich extrem riskant, in Meme Coins einzusteigen, von denen von Anfang an ein erheblicher Anteil an Buterin geschickt wurde, da manche den Abverkauf auch nicht überstehen könnten. Daher setzen immer mehr Investoren auch auf Alternativen wie Flockerz ($FLOCK), wo es solche Probleme nicht gibt.

Anleger setzen auf Flockerz

Während bei den meisten Meme Coins nur eine Person das Sagen hat und oft eben auch Wale erhebliche Mengen des Gesamtangebots halten und so den Kurs massiv drücken können, wählt man bei Flockerz ($FLOCK) einen anderen Weg. Zum einen, weil die Token in einem fairen ICO angeboten werden, bei dem jeder zum selben Preis einsteigen kann, zum anderen, weil über einen Vote 2 Earn-Mechanismus jeder aus der Community über die Zukunft des Projekts mitbestimmen kann.

($FLOCK Initial Coin Offering – Quelle: Flockerz Website)

Durch diesen bisher einzigartigen Ansatz erregt das Projekt von Anfang an viel Aufsehen. Obwohl die $FLOCK-Token derzeit noch im Vorverkauf erhältlich sind, haben Anleger bereits über 650.000 Dollar investiert. Während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis noch mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer schon einen Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen mitnehmen können.

