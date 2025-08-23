Ethereum Kurs Prognose: 20.000 Dollar?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nachdem Investoren am Kryptomarkt am Freitag wieder aufatmen konnten, sind die Kurse am heutigen Sonntag wieder leicht gefallen. Bitcoin notiert bei 114.000 Dollar, während sich Ethereum mit 4.740 Dollar immer noch in der Nähe des Allzeithochs befindet. Aber wie geht es für die zweitgrößte Kryptowährung der Welt jetzt weiter? Viele Anleger sind verunsichert, ob sich der Einstieg nahe am Allzeithoch noch rentiert und fragen sich, ob nun mit einer großen Korrektur zu rechnen ist. Dabei spricht einiges dafür, dass die Rallye weitergeht.

Zinssenkungen als Kurstreiber

Einer der Gründe, warum Ethereum in nächster Zeit noch deutlich höher steigen dürfte, sind die vom Fed-Vorsitzenden Jerome Powell angekündigten Zinssenkungen, die ab September erfolgen dürften. Niedrigere Zinsen bedeuten mehr Risikobereitschaft, da sichere Anlageklassen wie US-Anleihen dann niedrigere Renditen einbringen. Außerdem dürften die Zinssenkungen zu einem noch schwächeren US-Dollar führen, was sich positiv auf die Kurse von Bitcoin und Ethereum auswirken dürfte.

Schon die Ankündigung der Lockerung der Zinspolitik hat am Freitag für eine Rallye gesorgt. Wenn die Zinsen dann in den nächsten Monaten tatsächlich gesenkt werden, dürfte dieser Effekt anhalten oder verstärkt werden.

Ethereum Treasuries nehmen Fahrt auf

Vor allem der Trend zu Ethereum Treasury Unternehmen führt dazu, dass die Stimmung rund um Ethereum extrem bullish ist. Immer mehr Unternehmen bauen strategische Ethereum-Reserven auf, um ihre $ETH zu staken und die Bilanz mit den Einnahmen daraus aufzubessern. Neben SharpLink gehört BitMine hier zu den bekanntesten Unternehmen.

BitMine hat unter Tom Lee bereits $ETH im Wert von über 7 Milliarden Dollar gekauft. Auch SharpLink hat bereits ein Ethereum-Vermögen im Wert von über 3 Milliarden Dollar aufgebaut. Beide Unternehmen planen weitere Milliardeninvestitionen in den nächsten Monaten und das zieht auch immer mehr Nachahmer an. Dieser Trend dürfte den $ETH-Kurs noch deutlich höher treiben. Arthur Hayes erwartet beispielsweise ein Kursziel von 20.000 Dollar.

Es sieht also stark danach aus, als würde sich der Einstieg bei Ethereum auch nahe am Allzeithoch noch lohnen. Allerdings gibt es auch einige Altcoins, die enormes Potenzial haben, wobei Bitcoin Hyper ($HYPER) derzeit im Mittelpunkt steht. Hier sprechen Experten bereits von einem der wichtigsten Altcoins in diesem Jahr.

Bitcoin Hyper hebt BTC auf die nächste Stufe

Bitcoin hat Ethereum gegenüber einige Schwächen. Beispielsweise lassen sich bei Bitcoin keine Zinsen durch Staking oder DeFi-Anwendungen verdienen. Das soll sich durch Bitcoin Hyper nun ändern. Hier kommt eine Layer-2-Lösung auf den Markt, die auf Solana basiert und die Vorteile von Solana auch für Bitcoin zugänglich machen soll.

Das bedeutet neben schnellen und günstigen Transaktionen auch Zugang zu DeFi-Anwendungen. Anleger könnten auf ihre Bitcoin in Zukunft also Zinsen erhalten und so eine zusätzliche Rendite erzielen. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach dem dazugehörigen $HYPER-Token.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

$HYPER ist erst seit kurzem im Vorverkauf erhältlich und noch gar nicht an den Börsen handelbar. Schon jetzt haben Anleger hier Token im Wert von fast 12 Millionen Dollar gekauft. Analysten vermuten aufgrund des starken Anwendungsfalls und der hohen Nachfrage, dass es sich hier um einen Milliarden Dollar Coin handeln könnte. Das würde bedeuten, dass frühe Investoren ihr Kapital in kurzer Zeit vervielfachen könnten.

