Ethereum Kurs Prognose: Darum könnte ETH nächste Woche auf 2.500 Dollar steigen

Während es für Bitcoin wieder bergauf geht und auch die 60.000 Dollar Marke wieder überschritten wurde, hängt Ethereum noch hinterher. Die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung kann in diesem Jahr nicht wirklich mit der Nummer eins mithalten. Bitcoin liegt Year to Date ordentlich im Plus, während Ethereum heute in etwa gleich viel wert ist wie zum Jahreswechsel. Obwohl der Ether-Kurs ins Stocken geraten ist, könnte schon nächste Woche die 2.500 Dollar Marke zurückerobert werden. Zumindest spricht einiges dafür.

Zinsentscheid könnte bullishen Impuls liefern

Schon die Tatsache, dass die Inflation in den USA niedriger ausgefallen ist als erwartet, hat den Bitcoin-Kurs in die Höhe getrieben und damit auch am gesamten Markt wieder für mehr Euphorie gesorgt. Da Bitcoin die 60.000 Dollar Marke geknackt hat, sind auch die meisten Altcoins wieder gestiegen, wovon auch Ethereum profitieren könnte. Nun erhofft man sich, dass die Währungshüter mit entsprechenden Zinssenkungen auf die Inflationsdaten reagieren.

Während eine Zinssenkung um 0,25 % bisher als sicher galt, stehen nun auch größere Zinsschritte im Raum. Bei J.P. Morgan geht man zum Beispiel von einem Zinsschritt von 0,50 % aus. Sollte es dazu kommen, dürfte nicht nur der Bitcoin-Kurs steigen, auch Ethereum könnte unter diesen Voraussetzungen die 2.500 Dollar Marke zurückerobern.

Weitere Gründe für einen Anstieg

Auch wenn ETH in den letzten Monaten schlecht abgeschnitten hat, haben sich die Fundamentaldaten zum Guten gewendet. Es braucht also wahrscheinlich nicht viel, um den Ether-Kurs auch noch weit über 2.500 Dollar zu treiben. Die Verfügbarkeit an den Börsen ist gering, da scheinbar nur die wenigsten Investoren vorhaben, zu verkaufen, die Layer-2-Lösungen rund um Ethereum explodieren, auch das Stablecoin-Volumen ist hoch und die Spot Ethereum ETFs, die in den USA zugelassen wurden, könnten ihr volles Potenzial schon bald entfalten.

Unter diesen Bedingungen dürften auch Coins, die das Ethereum-Ökosystem um eine eigene Layer 2 erweitern, schon bald durch die Decke gehen. Besonderen Fokus legen Anleger dabei auf den neuen Pepe Unchained ($PEPU), der derzeit unter Analysten als Geheimtipp gilt.

Wird Pepe Unchained der Gewinner der Ethereum-Rallye?

Geht es für Ethereum bergauf, dürften auch viele große Token, die das Ethereum-Ökosystem erweitern, wieder deutlich besser performen und dabei sogar ETH abhängen. Vor allem vom neuen Pepe Unchained ($PEPU) erwarten Analysten eine Kursexplosion von weit mehr als 1.000 %. Das liegt daran, dass es sich dabei um den ersten Meme Coin handelt, der zwar an PEPE angelehnt ist, aber mit einer eigenen Layer 2 für Ethereum überzeugt. Das Konzept kommt bei Investoren offenbar extrem gut an.

($PEPU Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Die $PEPU-Token werden zwar derzeit noch im Vorverkauf angeboten, allerdings haben Anleger schon über 13 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein, wenn $PEPU an den Kryptobörsen gelistet wird. Sollte sich die Layer 2, die 100 x schneller und deutlich günstiger als Ethereum ist, durchsetzen, stehen die Chancen gut, dass $PEPU der nächste Milliarden Dollar Coin wird, wovon vor allem frühe Käufer profitieren würden.

