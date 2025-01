Ethereum Kurs Prognose: DIe beste Chance aller Zeiten?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Schlimmste scheint überstanden zu sein. Zumindest fürs Erste. Nachdem die ersten Tage des neuen Jahres überaus bullish gestartet haben, ging es danach schnell bergab für Bitcoin, Ethereum und Co. Die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung haben ihre Year to Date Gewinne wieder vollständig abgegeben. Dabei hat man sich vor allem von Ethereum einen starken Start in das neue Jahr erwartet. Ist diese Rallye nun abgesagt oder gibt es aktuell eine letzte Chance für Investoren, günstig einzusteigen?

Erholung in Sicht

Ethereum hatte eigentlich einen starken Start in das neue Jahr hingelegt. In den ersten Tagen war der $ETH-Kurs schon zweistellig gestiegen. Die Bitcoin-Korrektur, die durch den ISM Einkaufsmanagerindex ausgelöst wurde, der wieder Zinsängste ausgelöst hat, hat aber einmal mehr den gesamten Markt mit nach unten gezogen. Nun scheint die Korrektur am Kryptomarkt aber vorbei zu sein. Bitcoin hat einmal mehr kurz vor dem Unterschreiten der 90.000 Dollar Marke eine Umkehr geschafft, sodass es auch für Ethereum und die meisten Altcoins nun wieder bergauf gehen könnte.

($ETH Kursentwicklung – Quelle: Tradingview)

Ethereum ist nach dem jüngsten Kursrückgang dem EMA 200 schon gefährlich nahe gekommen. Dieser gilt als einer der wichtigsten Indikatoren in der technischen Analyse und würde beim Unterschreiten ein stark bearishes Signal aussenden. Aktuell liegt der EMA 200 bei 3.108 Dollar und die Tatsache, dass Ethereum noch darüber umkehrt, deutet auf eine weitere Erholung hin. Auch die Saisonalität spricht dafür, dass Ethereum in den kommenden 3 Monaten steigt, da $ETH im ersten Quartal des Jahres meistens stark performt.

Analysten bleiben optimistisch

Nicht nur die Saisonalität spricht für Ethereum. Auch das komplette Ökosystem wächst weiter, auch wenn sich das noch nicht im Kurs widerspiegelt. Mit den zahlreichen Layer-2-Lösungen nimmt auch die Skalierbarkeit zu, sodass Ethereum dem Ansturm, der in den nächsten Monaten erwartet wird, gewachsen ist.

Viele Analysten erwarten, dass der Ether-Kurs im Laufe des Jahres auf 10.000 Dollar steigen könnte, sodass es sich aktuell tatsächlich um eine der letzten Chancen handeln könnte, günstig einzusteigen. Treten die bullishen Prognosen für Ethereum ein, dürften auch zahlreiche Token auf der Blockchain explodieren, wobei Meme Coins wie Flockerz ($FLOCK) derzeit besonders gefragt sind.

Flockerz kurz vor der Kursexplosion?

Geht es für $ETH bergauf, profitiert davon oft das ganze Ökosystem. Meme Coins sind schon seit dem letzten Jahr extrem gefragt, da sie zwar ein höheres Risiko bergen, dafür aber eben auch innerhalb kürzester Zeit um tausende Prozent steigen können. Mit Flockerz ($FLOCK) kommt ein Meme Coin auf den Markt, auf den Analysten derzeit viel Hoffnung setzen. Obwohl der Coin noch im Vorverkauf erhältlich ist, haben Anleger inzwischen fast 10 Millionen Dollar investiert, um noch von Anfang an dabei zu sein.

($FLOCK Token-Vorverkauf – Quelle: Flockerz Website)

Flockerz ist der Meme Coin, der von Anfang an in den Händen der Community liegt, da jeder $FLOCK-Besitzer in Zukunft über eine Vote 2 Earn Funktion bei allen wichtigen Entscheidungen mitreden kann. Für die Teilnahme an den Abstimmungen zur Zukunft des Projekts erhalten Investoren sogar zusätzliche Token als Belohnung. Außerdem verfügt Flockerz über eine Staking-Funktion, in der die Staking-Rendite zwar nur in den ersten 2 Jahren ausgezahlt wird, dafür in dieser Zeit aber extrem hoch ausfällt. Analysten gehen aufgrund der hohen Nachfrage und des einzigartigen Konzepts davon aus, dass der Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

