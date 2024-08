Ethereum Kurs Prognose: Ist ETH die bessere Wahl als SOL?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kursentwicklung der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung ist in den letzten Wochen nicht unbedingt spektakulär. Der Bitcoin-Kurs schafft keinen nachhaltigen Anstieg über die 60.000 Dollar Marke und daher passiert auch bei Altcoins wie Ethereum und Solana nicht viel. Obwohl es bei ETH eigentlich gute Nachrichten geben würde, die schon bald einen massiven Kursanstieg nach sich ziehen könnten. Einige Experten gehen sogar davon aus, dass Ethereum nun die bessere Wahl als Solana sein könnte, obwohl SOL im letzten Jahr deutlich besser performt hat.

ETH oder SOL?

Ethereum stellt die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, die im Bullrun im Jahr 2021 schon über eine halbe Billion Dollar wert war. Ethereum ist auch deutlich länger auf dem Markt als Solana, was Vor- und Nachteile hat. Ethereum wird als Blockchain der zweiten Generation bezeichnet, während man bei Solana schon von der dritten Generation spricht. Aufgrund der niedrigeren Bewertung von Solana kann SOL auch schneller größere Kurssprünge hinlegen. Das zeigt sich auch an der Performance der beiden Coins. ETH ist im letzten Jahr um rund 60 % gestiegen.

(ETH Kursentwicklung im letzten Jahr – Quelle: Coinmarketcap)

Ein Plus von 60 % ist zwar eine beeindruckende Leistung in einem Jahr und eine Performance, über die sich die meisten Anleger freuen würden, am Kryptomarkt war aber auch deutlich mehr möglich. Solana (SOL) ist im selben Zeitraum um fast 600 % gestiegen. Man kann also nicht unbedingt von einem Kopf an Kopf Rennen sprechen. Das könnte sich laut Analysten aber schon bald ändern.

Inflation als Problem?

Crypto Rover macht seine 800.000 Follower auf X darauf aufmerksam, dass er davon ausgeht, dass Ethereum langfristig die Nase vorn haben wird. Das begründet er vor allem mit den verschiedenen Inflationsraten der beiden Coins. Bei ETH kommen deutlich weniger neue Coins in Umlauf als bei SOL. Allein im letzten Jahr sind rund 15 % SOL mehr in Umlauf gekommen.

I think that in the long term $ETH will win over $SOL.



Solana currently has 30% inflation while Etheream only has 0-1%. pic.twitter.com/OMbkOil6on — Crypto Rover (@rovercrc) August 18, 2024

Eine hohe Inflation mindert bekanntlich die Kaufkraft und damit auch den Wert der jeweiligen Währung. Bei Ethereum kommt man dagegen auf eine Inflationsrate von 0 – 1 %. In Zeiten hoher Auslastung werden sogar mehr ETH geburnt als neu in Umlauf kommen. Daher geht der Analyst davon aus, dass Ethereum langfristig das bessere Investment ist.

Auch die Spot Ethereum ETFs in den USA könnten dazu beitragen, dass Ethereum nun bald eine bessere Performance an den Tag legt als Solana. Die niedrige Marktkapitalisierung könnte aber dennoch noch eine ganze Weile dafür sorgen, dass Solana größere Kurssprünge macht, wenn der Markt wieder steigt. Daher stellt sich die Frage, was man als “langfristig” bezeichnen möchte. In diesem und im nächsten Jahr kann SOL auf jeden Fall noch die Nase vorn haben, da die Bewertung noch deutlich niedriger ist und es hier öfter zu großen Kurssprüngen kommt. Mit Base Dawgz ($DAWGZ) kommt allerdings ein Coin auf den Markt, der von den Entwicklungen beider Seiten profitieren könnte.

Base Dawgz könnte von Ethereum und Solana profitieren

Ein wesentlicher Bestandteil des Kryptomarktes sind Meme Coins. Die Token, die meist ohne jeden Nutzen gelauncht werden, machen einen erheblichen Anteil des gesamten On-Chain-Handels auf den verschiedenen Blockchains aus und sind für die meisten Transaktionen verantwortlich. Allerdings muss man sich meist für eine Blockchain entscheiden, da die meisten Meme Coins nur auf Ethereum oder Solana gelauncht werden. Bei Base Dawgz ($DAWGZ) ist das nicht der Fall.

(Base Dawgz Initial Coin Offering – Quelle: Base Dawgz Website)

Die Entwickler launchen $DAWGZ auf der Base Chain, stellen ihn via Wormhole aber auch auf Ethereum, Solana, der BSC und Avalanche zur Verfügung. Dadurch wird von Anfang an deutlich, dass das Team offenbar große Pläne hat. Durch die breite Verfügbarkeit könnten möglichst viele Trader angesprochen werden, weshalb es schnell zu Kurssteigerungen kommen könnte.

Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis alle 7 Tage um 5 % angehoben, sodass frühe Käufer schon einen hohen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können. Das hat dazu geführt, dass bereits Token im Wert von fast 3 Millionen Dollar verkauft wurden, weshalb Analysten davon ausgehen, dass der $DAWGZ-Kurs nach dem Launch durch die Decke gehen könnte.

