Ethereum Kurs Prognose: Krypto-Influencer sieht Ethereum bei 4000-6000 $ in 2023 - realistisch?

Das neue Krypto-Jahr steht kurz bevor, 2022 war für Anleger zweifelsfrei kein Erfolg, wenn man die annualisierte Rendite bei Ethereum betrachtet. Deutlich über 60 % korrigierte der Wert im laufenden Jahr. Beim Schreiben dieses Beitrags fiel der Ethereum Kurs sogar wieder unter 1200 $. Augenscheinlich orientieren sich Anleger aktuell eher in Richtung 1000 $ als bullische Kursziele in Angriff zu nehmen. Anders sieht dies jedoch bei einigen Krypto-Influencern aus, die bereits äußerst optimistische Kursziele für das kommende Jahr ausrufen.

„That Martini Guy“, seines Zeichens immerhin ein Influencer mit fast 500.000 Twitter-Followern, prognostiziert nun für Ethereum ein Kursziel von 4.000 bis 6.000 $ – eine bewusst gewählte weite Spanne. Dennoch würde dies vom aktuellen Kurs bei Ethereum mehr als eine 3,5x Performance bedeuten. Ist dies wirklich realistisch oder sollte man derartige Kursziele schlichtweg ignorieren?

Ethereum Kurs verliert 2022 über 65 %: Gemischte Gefühle für das kommende Jahr

Mit einem aktuellen Kurs von rund 1195 $ liegt Ethereum in 2022 rund 68 % im Minus, wenn wir uns den Chart in US-Dollar anschauen. Vom Rekordhoch ist der Ethereum Kurs mittlerweile über 75 % entfernt. Kurzfristig dürfte nicht mehr viel im laufenden Jahr passieren. In den vergangenen 24 Stunden wurde Ether zwischen 1188 und 1204 $ in einer engen Spanne gehandelt. Dennoch dürfte das Abwärtspotenzial begrenzt sein. Auch für morgen erwarten wir einen Ethereum Kurs oberhalb der 1150 $, der bestenfalls sogar wieder über 1200 $ notieren kann. Für das kommende Jahr gibt es gemischte Gefühle bei Anlegern.

Makroökonomie bleibt wichtig, Regulierung im Fokus

Makroökonomische Belastungsfaktoren dominierten im Jahr 2022. Die steigende Inflation bedingte eine aggressive Straffungspolitik der Notenbanken. Die steigenden Zinsen belasteten risikobehaftete Assets und schüren zugleich Rezessionssorgen. Auch in 2023 wird die Makroökonomie für den Ethereum Kurs wichtig sein. Insbesondere ein potenzielles Ende des Zinserhöhungszyklus und möglicherweise in Aussicht gestellte Lockerungen der Geldpolitik könnten eine massive Erholung für Ethereum bedeuten.

Das Jahr 2022 war von Krypto-immanenten Problemen geprägt. Man denke nur an das Terra-Netzwerk, die Krypto-Börse FTX, das Celsius-Protocol und viele mehr. Im kommenden Jahr könnten Staaten eine Regulierung für Kryptowährungen vorantreiben – es wird nicht zuletzt darauf ankommen, wie Krypto-freundlich oder restriktiv die Vorgaben aussehen.

Bären dominieren kurzfristig: Kommt der Test der 1000 $?

Kurzfristig dürften jedoch die Bären weiterhin die Oberhand behalten. Der aktuelle Ethereum Kurs unterschritt abermals die 1200 $. Weiteres Abwärtspotenzial ist durchaus vorhanden, das Sentiment bleibt wacklig. Der Test der 1000 $ ist für die ersten Wochen in 2023 nicht ausgeschlossen.

Krypto-Wale akkumulieren ETH: Bodenbildung möglicherweise weit fortgeschritten

Doch einige On-Chain-Daten machen Hoffnung auf eine fortgeschrittene Bodenbildung. Aktuell liegen so wenig ETH auf den Exchanges wie schon die letzten vier Jahre nicht mehr.

Derweil akkumulieren die Krypto-Wale weiterhin Ethereum und sehen das aktuelle Kursniveau als günstig an. Kürzlich erreichte die Anzahl der Adressen mit mindestens 10 Ether ein neues ATH.

Ethereum Kurs Prognosen 2023: Social-Media offenbart das Sentiment rund um Kryptos

Blindlings formulierte Ethereum Kurs Prognosen in den sozialen Netzwerken verfolgen einzig und allein einen Zweck – sie sollen Aufmerksamkeit und Klicks generieren. Derartige Ethereum Kurs Prognosen sollte man kritisch betrachten, der eigene Investmentcase sollte niemals auf einem derartigen Fundament verharren. Dennoch können die sozialen Netzwerke durchaus eine Funktion übernehmen, da diese das Sentiment der Anleger öffentlich darstellen, wenn man denn nicht nur auf wenige Krypto-Influencer schaut. Suchvolumen, Sentiment, Entwicklung der Nachfrage und Diskussionen sollten in einer modernen Krypto-Analyse berücksichtigt werden.

