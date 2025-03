Ethereum Kurs Prognose: Schlechtes Q1 in der Geschichte - Was kommt jetzt?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt war immer schon unberechenbar. Grundsätzlich lassen sich Kurse von Assets nie mit Sicherheit vorhersagen, egal wie viel Zeit und Energie man in die Analyse steckt. Dennoch hat es bisher gewisse Muster gegeben, die sich in den meisten Fällen bestätigt haben. Diesmal ist das anders. Ethereum ist bisher zum Beispiel im ersten Quartal des Jahres fast immer stark gestiegen und noch nie in den ersten 3 Monaten ununterbrochen gefallen. Diesmal zeigt sich ein anderes Bild. Wenn in den nächsten 2 Wochen kein Wunder passiert, wird das das schlechteste erste Quartal, das Ethereum seit seinem Bestehen je hatte. Ist das ein idealer Einstiegszeitpunkt, oder ein Zeichen, dass Ethereum ausgedient hat?

Hat Ethereum ausgedient?

Es sind unglaubliche Zahlen. Allein seit dem Jahreswechsel ist der $ETH-Kurs um 44 % eingebrochen. Dabei handelt es sich allerdings nicht etwa um einen Meme Coin, sondern um die zweitgrößte Kryptowährung der Welt. Der gesamte Kryptomarkt hat seit Januar mit massiven Einbußen zu kämpfen. Donald Trumps Politik bezüglich der Handelszölle ist in erster Linie dafür verantwortlich. Allerdings könnte genau das auch früher oder später den gewünschten Effekt bringen, wodurch sich die Märkte schnell wieder erholen dürften. Auch wenn davon bisher nichts zu spüren ist.

$ETH is on track to close its worst Q1 ever. pic.twitter.com/q2JD3Ff9DN — Ted (@TedPillows) March 13, 2025

Bisher sieht es stark danach aus, als würde Ethereum sein schlechtestes Q1 seit seinem Bestehen hinlegen. Bitcoin ist dagegen vom Allzeithoch nur um rund 25 % eingebrochen. Viele Altcoins hat es ähnlich hart wie Ethereum getroffen. Die Frage, ob Ethereum ausgedient hat, ist aber dennoch mit einem klaren Nein zu beantworten.

Der aktuelle Crash breitet sich auch auf den Aktienmarkt aus. Auch wenn es Ethereum härter trifft als einige andere Coins, sind sich die meisten Anleger und Analysten sicher, dass sich nun eher eine gute Kaufgelegenheit ergibt. Dass Ethereum von hier aus um weitere 50 % fällt, ist deutlich unwahrscheinlicher, als dass sich der Kurs im Laufe des Jahres verdoppelt oder verdreifacht. Für Ethereum ergibt sich aktuell also deutlich mehr Kurssteigerungspotenzial als Risiko.

Nicht alle Altcoins werden sich erholen

Der Crash am Kryptomarkt hat sich auch auf viele andere beliebte und bekannte Altcoins ausgebreitet. Sicher ist, dass sich die meisten zwar wieder erholen werden, sobald sich der Bitcoin-Kurs erholen wird, allerdings dürften einige auch nicht mehr an ihren Höchstständen aus dem letzten Jahr anknüpfen. Viele Altcoins werden auch im Laufe der nächsten 2 Jahre kein neues Allzeithoch mehr sehen.

Das liegt einfach daran, dass es heute weit mehr Coins gibt als im Bullrun 2021 beispielsweise, als es fast noch egal war, in welches Projekt man investiert hat, da die meisten in der Altcoin Season explodiert sind. Heute müssen Anleger deutlich selektiver vorgehen, können so aber immer noch Coins finden, die um tausende Prozent steigen. Dabei können vor allem neue Kryptowährungen enormes Potenzial aufweisen. Vor allem, wenn der Anwendungsfall dahinter stimmt. Daher explodiert die Nachfrage nach dem neuen Solaxy ($SOLX) aktuell auch, da Analysten hier enormes Potenzial sehen.

Solaxy steigt trotz schwieriger Marktlage

Wer in diesem Jahr Coins finden will, die ihren Wert in relativ kurzer Zeit mehr als verzehnfachen, wird bei den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung nicht fündig werden, da diese bereits im letzten Bullrun eine solche Kursexplosion hinter sich hatten und die hohe Bewertung es schwierig macht, nochmal um ein Vielfaches zu steigen.

Anders sieht das bei neuen Coins aus, die ihren Wert gerade am Anfang schnell vervielfachen können. Vor allem, wenn sie auch mit einer eigenen Blockchain und damit mit einem starken Anwendungsfall einhergehen, wie es bei Solaxy der Fall ist. Solaxy bringt nämlich nicht nur den $SOLX-Token, sondern auch die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Die Layer 2 könnte Solana in Zukunft deutlich entlasten und dafür sorgen, dass das Nutzererlebnis deutlich verbessert wird, wenn fehlgeschlagene Transaktionen und Totaulausfälle dadurch der Vergangenheit angehören. Außerdem könnte auf der Solaxy Chain ein komplett neues Ökosystem an Token und dApps entstehen, wobei der $SOLX-Token im Zentrum stehen würde und dadurch enormes Potenzial hätte.

$SOLX ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 26 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Daher vermuten Analysten, dass $SOLX das Potenzial zum nächsten Milliarden Dollar Coin hat, was für frühe Investoren Renditen von tausenden Prozent bedeuten würde. Heute in Solaxy zu investieren, könnte vergleichbar sein mit einem $ETH-Kauf im Jahr 2017.

