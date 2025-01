Ethereum Kurs Prognose: Wird ETH den Widerstand bei 4.100 Dollar überwinden?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Wochenende hielt wieder mal einige Überraschungen für Anleger am Kryptomarkt bereit. Schon zuvor konnte Bitcoin ($BTC) erstmals in diesem Jahr die Marke von 104.000 US-Dollar zurückerobern. Noch spektakulärer war aber wohl die vorab unangekündigte Einführung von Donald Trumps Meme-Coin $TRUMP.

Der neue Coin hat eine wahre Schockwelle am Kryptomarkt entfacht und bereits heute eine Marktkapitalisierung von mehr als 13 Mrd. US-Dollar erzielt. Interessanterweise wurden viele andere Coins zugleich abverkauft, was dafür spricht, dass viele Anleger ihr Kapital in $TRUMP umgeschichtet haben. Auch Ethereum ($ETH) hatte vorerst mit Abverkäufen zu kämpfen. Inzwischen zeigt sich aber wieder ein anderes Bild.

(Ethereum wurde zunächst durch Trumps Meme Coin abverkauft, hat sich aber heute erholt – Quelle: coinmarketcap.com)

Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung?

Ethereum scheint in den letzten Monaten nicht wirklich vom Fleck zu kommen. Zwar ist die Spanne, in der sich der $ETH-Kurs bewegt, ziemlich breit, allerdings will auch der Ausbruch nach oben hin nicht gelingen. Im unteren Bereich findet $ETH beim EMA 200, der aktuell bei 3.126 Dollar liegt, Unterstützung. Auch die psychologisch wertvolle 3.000 Dollar Marke hält als Support. Nach oben hin gilt aber die 4.100 Dollar Marke als schwer überwindbarer Widerstand.

(Ethereum Kursentwicklung – Quelle: Tradingview)

Die Entwicklung der letzten Monate zeigt deutlich, dass es einen starken Impuls braucht, um Ethereum nachhaltig über die 4.100 Dollar Marke zu pushen. An ein Allzeithoch ist noch gar nicht zu denken. Unter Donald Trump könnte das noch schwieriger werden, da Trump offenbar Coins von US-Unternehmen unterstützen möchte, wobei Solana ($SOL) als Konkurrent von Ethereum natürlich besser abschneidet. $SOL hat erst heute ein neues Allzeithoch erreicht, nachdem Trump seinen Meme Coin auf Solana gelauncht hat.

Wer auf kurzfristige hohe Gewinne hofft, könnte bei Ethereum also weiterhin enttäuscht werden. Langfristig gehen aber die meisten Analysten davon aus, dass $ETH noch deutlich höher steigen kann, wobei auch die 10.000 Dollar Marke immer wieder als Kursziel genannt wird. Daran wird auch der aktuelle Hype um Solana nichts ändern, da wahrscheinlicher ist, dass beide Coins unabhängig voneinander steigen, da der Kryptomarkt noch in seinen Kinderschuhen steckt und beide Coins und Blockchains in den nächsten Monaten ein Wachstum verzeichnen werden. Außerdem bringt auch Ethereum oft vielversprechende Meme Coins hervor, wie der aktuelle Fall von Flockerz ($FLOCK) zeigt.

Wird Flockerz in wenigen Tagen explodieren?

Wenn die derzeitige Stimmung am Kryptomarkt und der neue Meme-Coin von Donald Trump eines zeigen, dann welche unglaublichen Erfolge neue Coins binnen kürzester Zeit erzielen können. Ein Coin, der ebenfalls bald auf dem Kryptomarkt handelbar ist, nennt sich Flockerz ($FLOCK) und wird oft als “der neue Meme Coin des Volkes” bezeichnet.

Der neue Coin hat in den letzten Wochen eine unglaublich starke Vorverkaufsphase hingelegt und wird in weniger als 3 Tagen auf verschiedenen Krypto-Börsen gelistet. Schon jetzt ist die Vorverkaufssumme von Flockerz auf über 10,7 Mio. US-Dollar explodiert, was für eine extrem hohe Nachfrage nach dem Coin spricht. Genauso stark wie die Vorverkaufssumme ist auch die Community gewachsen.

(In wenigen Tagen endet das ICO von Flockerz und Anleger haben gute Chancen auf hohe Gewinne – Quelle: flockerz.com)

Flockerz ist der erste Meme Coin, bei dem Investoren bestimmen, wo es langgeht, da jeder $FLOCK-Besitzer über eine Vote 2 Earn Funktion über wichtige Fragen zur Zukunft des Projekts abstimmen kann. Dadurch ist man, anders als beim TRUMP Meme Coin, nicht von der Laune der Entwickler abhängig. Da jeder mitreden kann, ist die Community auch schnell auf über 35.000 Follower auf X und Telegram gewachsen, was die Wahrscheinlichkeit auf einen starken Handelsstart erhöht.

$FLOCK verfügt außerdem über eine Staking-Funktion, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token einbringt. Dabei ist die Staking-Rendite in den ersten 2 Jahren überdurchschnittlich hoch, weshalb die meisten Käufer ihre Token bereits staken. Da gestakte Token nicht sofort beim Launch wieder verkauft werden können, wird die Chance auf eine Kursexplosion dadurch deutlich erhöht. Außerdem ist der Coin im Presale noch günstiger als an den Börsen, wodurch sich für frühe Käufer bereits ein erster Buchgewinn ergibt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.