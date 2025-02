Ethereum zeigt ähnliches Bild wie letztes Jahr: 100 % Rallye voraus?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Zeiten sind am Kryptomarkt inzwischen deutlich härter als noch vor 3 Monaten. Nach Donald Trumps Wahlsieg war es fast egal, welchen der Top Coins man gekauft hat, die meisten konnten ordentliche Renditen einbringen. Wer dagegen erst eingestiegen ist, als der Bitcoin-Kurs zum ersten Mal die 100.000 Dollar Marke erreicht hat, hat es seitdem schwer. Vor allem, wenn er auf Altcoins gesetzt hat. Ethereum hat eine massive Korrektur hinter sich und viele andere Top Altcoins hat es sogar noch deutlich härter getroffen. Dennoch – oder gerade deshalb – könnte jetzt genau der richtige Zeitpunkt sein, um einzusteigen.

Chartmuster ähnlich wie im Februar 2024

Am Kryptomarkt spricht man immer wieder von 4-Jahres-Zyklen, da das Bitcoin Halving alle 4 Jahre durchgeführt wird. Innerhalb dieser Zyklen gibt es auch wieder verschiedene Marktphasen. Eine Bitcoin Season, eine Altcoin Season, eine Meme Coin Season. Zumindest war es bisher so. Allerdings haben sich die Zeiten inzwischen geändert.

Institutionelle Anleger haben ein ganz neues Marktumfeld geschaffen, sodass die Bitcoin-Dominanz wohl noch eine ganze Weile höher bleiben wird als von den meisten Analysten angenommen. Das hat dazu geführt, dass viele Anleger schon daran zweifeln, ob Ethereum überhaupt nochmal in Fahrt kommen wird. Allerdings zeigt sich aktuell eine ähnliche Chartsituation wie schon vor einem Jahr. Damals folgte eine massive Rallye.

Ethereum 2024 versus Ethereum 2025.



$ETH dumped to $2.1K.



Retested major support level.



After that, ETH pumped 100% in just 6 weeks.



I guess something similar will happen again. pic.twitter.com/8fXCfHLKBf — Ted (@TedPillows) February 8, 2025

Als im Jahr 2024 die Spot Bitcoin ETFs zugelassen wurden, folgte eine Rallye am Kryptomarkt, von der auch die meisten Altcoins profitiert haben. In der Zeit von Februar bis März konnte sich der Ether-Kurs damals fast verdoppeln. Daher steht nun die Frage im Raum, ob sich auch diesmal wieder ein ähnliches Bild zeigen wird.

Die Chancen stehen gut

Zwar kann es gut sein, dass die $ETH-Rallye diesmal nicht in so kurzer Zeit so heftig ausfällt, allerdings stehen die Chancen gut, dass es tatsächlich bald weit bergauf geht. Zumindest zeigt sich, dass institutionelle Anleger immer mehr investieren, während Privatanleger die Hoffnung aufgeben. Das ist genau das Bild, das sich an den Börsen immer wieder zeigt und weshalb Privatanleger auch meistens Geld verlieren, während institutionelle Investoren die hohen Renditen einfahren.

Es sieht also stark danach aus, als wäre aktuell eine der letzten Gelegenheiten, um $ETH nochmal für unter 3.000 Dollar zu kaufen. Kommt es zu einem Aufschwung bei Ethereum, profitieren auch die meisten anderen Altcoins davon, sodass sich hier bald wieder hohe Gewinne erzielen lassen könnten. Einer der Coins, der davon massiv profitieren könnte, ist Solaxy ($SOLX).

Solaxy Nachfrage explodiert im ICO

Um mit bekannten Kryptowährungen, die das Potenzial haben, sich langfristig durchzusetzen, hohe Renditen zu erzielen, ist ein Einstieg nach einem solchen Crash oft ideal. Die Kurse der größten Coins haben ordentlich nachgegeben, obwohl die allgemeine Stimmung am Markt bullish ist, sodass sich die Überreaktion der Marktteilnehmer bald wieder legen und die Kurse wieder steigen könnten.

Einer der heißesten Altcoins ist aktuell Solana. $SOL ist während des Altcoin Crashs noch vergleichsweise gut davongekommen, während es für andere Coins um 50 – 90 % bergab ging. Die beliebte Highspeed-Blockchain hat allerdings nach wie vor immer wieder mal mit Überlastung zu kämpfen. Im besten Fall führt das nur zu abgelehnten Transaktionen, im schlimmsten Fall zum Stillstand der Blockchain. Mit Solaxy könnte damit allerdings bald Schluss sein.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Solaxy liefert die erste Layer-2-Lösung für Solana, auf der Transaktionen verarbeitet und die Ergebnisse gebündelt an die Main Chain von Solana übertragen werden können. Damit wird Solana entlastet, was mehr Stabilität nach sich ziehen kann. Solaxy kommt nicht nur mit einem starken Anwendungsfall, sondern auch mit einem eigenen Coin. $SOLX ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt explodiert die Nachfrage.

Obwohl $SOLX noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird, haben Anleger schon fast 20 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Schon während des Presales wird der Tokenpreis mehrfach erhöht, was frühen Käufern schon einen ersten Buchgewinn einbringt. Außerdem bringt eine Staking-Funktion in den ersten 2 Jahren eine überdurchschnittlich hohe Rendite ein. Sollte sich die Layer 2 langfristig durchsetzen, könnte der $SOLX-Kurs nach dem Launch schnell um das 20- bis 50-fache steigen.

