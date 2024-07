Event für mehr Sicherheit

Die Sicherheit der Ethereum-Blockchain soll im Rahmen eines vierwöchigen Hackathons getestet und verbessert werden. Teilnehmer dürfen dabei auf Gewinne aus einem millionenschweren Preistopf hoffen. Dieser muss jedoch zunächst gefüllt werden - und dabei soll die Community helfen.

• Auf Ethereum-Protokoll soll "größter Attackathon" stattfinden

• Spendenaufruf an Krypto-Community

• Weitere Hackathons angekündigt





Das Forschungsteam für die Sicherheit des Ethereum-Protokolls (EPS) hat auf dem Blog der Ethereum Foundation einen bevorstehenden Hackathon angekündigt. Das Event findet in Zusammenarbeit mit der Bug-Bounty-Plattform Immunefi statt, auf der Belohnungen für gefundene Schwachstellen ausgelobt werden. Der sogenannte "Attackathon" soll sich über einen Zeitraum von vier Wochen erstrecken und "das größte Crowdsourcing-Sicherheitsaudit werden und die Sicherheit der gesamten Codebasis des Ethereum-Protokolls verbessern", heißt es in dem Blogeintrag. Auch Immunefi spricht in einem Beitrag auf der Kurznachrichtenplattform X von einem "Audit-Wettbewerb, der sie alle übertrifft".

Experten sollen Sicherheitslücken der Ethereum-Blockchain aufdecken

Der erste Attackathon auf dem Ethereum-Protokoll werde Sicherheitsforschern in einer "zeitlich begrenzten Audit-Challenge" die Möglichkeit bieten, "aktiv nach Schwachstellen im Code des Protokolls [zu] suchen", heißt es in dem Blogeintrag weiter. Dabei müssten spezifische, für den Wettbewerb festgelegte Regeln befolgt werden und es würden nur wirkungsvolle und regelkonforme Berichte belohnt. Beginnen werde der Wettbewerb mit einer Schulung der Teilnehmer, damit diese "gut vorbereitet [sind], um potenzielle Schwachstellen zu identifizieren und zu verstehen".

Community soll Event durch Spenden unterstützen

Wann genau der Ethereum-Hackathon stattfinden wird, wurde noch nicht bekanntgegeben. Erst am 1. August sollen weitere Informationen folgen. Bis dahin soll allerdings erst einmal der Preistopf gefüllt werden. Denn das Ziel sei es, im Rahmen des Attackathons Belohnungen in Höhe von insgesamt zwei Millionen US-Dollar anzubieten. Das Sicherheitsteam habe von dieser Summe bereits 500.000 US-Dollar zur Verfügung gestellt, die übrigen 1,5 Millionen US-Dollar sollen von Sponsoren aus der Community kommen. Dementsprechend wird in dem aktuellen Blogeintrag auch zu Spenden aufgerufen. "Wir laden die gesamte Ethereum-Community - von Projekten bis hin zu einzelnen Entwicklern - ein, an diesem wichtigen Ereignis teilzunehmen. Beiträge zum Belohnungspool erhöhen direkt die Sicherheit des Ethereum-Ökosystems und schaffen eine sicherere Umgebung für Benutzer und Entwickler", so das EPS-Forschungsteam. Die Möglichkeit zu spenden bestehe bis zum 1. August, danach werde die finale Höhe des Preistopfes festgestellt.

Künftig häufigere Attackathons bei Ethereum

Während laut "Cointelegraph" bei anderen Kryptowährungen und Blockchains in der Vergangenheit bereits ähnliche Hackatons durchgeführt wurden, handelt es sich bei dem angekündigten Event laut Blogeintrag um den ersten Attackathon auf dem Ethereum-Protokoll. Es soll aber nicht der letzte bleiben. In Zukunft will das Forschungsteam für die Sicherheit des Ethereum-Protokolls bei jeder Hard Fork ein ähnliches Event abhalten, so die Ankündigung. Dabei werde man mit verschiedenen Plattformen zusammenarbeiten.

Die nächste Ethereum Hard Fork "Pectra" dürfte laut "Cointelegraph" im Spätjahr 2024 oder spätestens im Frühjahr 2025 live gehen. Ob der nun bevorstehende Attackathon jedoch bereits für diese gedacht ist oder noch ein weiterer folgen wird, ist aktuell nicht bekannt. Womöglich gibt es hierzu zu Beginn des kommenden Monats mehr Informationen.

Redaktion finanzen.net