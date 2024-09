FTX startet im 4. Quartal mit der Rückzahlung an Gläubiger - Droht jetzt ein gigantischer Abverkauf?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Seit Anfang Juni ist der Bitcoin, ebenso wie die meisten anderen großen Kryptowährungen, bereits in einer Korrektur gefangen. Anfangs schickte diese den Kurs relativ stark abwärts, während sie sich seit einigen Wochen eher seitwärts bewegt. Ein Antrieb für die Abwärtsbewegung waren die Rückzahlungen einer seit Jahren insolventen Kryptobörse namens MT. Gox.

Deren Fall war praktisch die bekannteste Pleite einer Kryptobörse bis zum Fall von FTX. Die Verluste der Anleger beliefen sich auf mehrere Milliarden US-Dollar. Viele hatten wohl große Bedenken, ob sie ihr Geld jemals wiedersehen würden. Doch nun sollen offenbar 16 Mrd. US-Dollar an die geschädigten Anleger zurückgezahlt werden. Was für die betroffenen Anleger gut ist, könnte auch dem gesamten Kryptomarkt weiterhelfen.

Droht jetzt ein erneuter Abverkauf?

Als die Behörden Rückzahlungen von MT. Gox an geschädigte Anleger in Höhe von 8 Mrd. US-Dollar vorgenommen hatten, löste das doch eine Welle der Angst im Kryptomarkt aus. Sollten alle Bitcoins in so hohem Wert auf den Markt geworfen werden, hätte das einen regelrechten Crash ausgelöst. Die Angst war auch deshalb berechtigt, weil sich der Kurs des Bitcoins seit der Insolvenz der Börse im Jahre 2014 vervielfacht hat. Bei FTX werden jetzt offenbar nun 16 Mrd. US-Dollar zurückgezahlt.

Das Potenzial für eine Marktverwerfung wäre also doppelt so hoch. Doch schon bei den Rückzahlungen von MT. Gox fielen die Verkäufe bei Weitem nicht so stark aus, wie von vielen Analysten und Anlegern befürchtet. Bei FTX gibt es einen wichtigen Unterschied: Die Rückzahlung wird in Cash durchgeführt. Es besteht also nicht die Sorge, dass betroffene Anleger ihre zurückgezahlten Coins sofort wieder verkaufen. Vielmehr besteht die Hoffnung, dass ein Teil des Kapitals sofort wieder in Kryptowährungen investiert wird, was den Kurs schnell wieder in die Höhe treiben könnte.

Im Bitcoin herrscht trotzdem große Angst!

Dass die Anleger immer ängstlicher werden, sieht man an verschiedenen Sentiment-Indikatoren, wie dem Bitcoin Fear & Greed Index. Dieser ist in den letzten Wochen kontinuierlich gefallen. Mittlerweile steht er nur noch bei 26 Punkten, was für sehr große Angst im Markt spricht. Ab einem Wert von 20 spricht man von einer regelrechten Panik.

Dass die Angst im Bitcoin aber so groß ist, muss nicht unbedingt negativ sein. Natürlich zeigt das an, dass wir uns in einer schwierigen Marktphase befinden. Doch gerade Werte ab 20 sprechen häufig für eine Umkehr am Markt, da diese meist geschieht, wenn die Angst gerade am größten ist. Damit ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich der gesamte Kryptomarkt im Fahrwasser des Bitcoins bis Jahresende erholen könnte. Damit hätte auch Pepe Unchained ($PEPU) gute Chancen auf einen erfolgreichen Handelsstart, der seinen Investoren hohe Gewinne einbringt.

Pepe Unchained explodiert im ICO regelrecht

Pepe Unchained befindet sich seit einigen Wochen im ICO und hat währenddessen eine Entwicklung hingelegt, die seine Investoren und Analysten gleichermaßen begeistert. Binnen kürzester Zeit stieg die Marktkapitalisierung auf über 11,7 Mio. US-Dollar an.

Auch die Anhängerschaft des Coins ist bereits stark gewachsen und beträgt mittlerweile fast 18.000 Follower auf X (ehemals Twitter) und Telegram. Doch vieles deutet aktuell darauf hin, dass die Community und die Marktkapitalisierung erst am Anfang einer explosionsartigen Entwicklung stehen. Denn seine wahre Macht entfaltet $PEPU erst nach dem Handelsstart.

(Sowohl die Marktkapitalisierung als auch die Community von $PEPU sind bereits stark angewachsen – Quelle: pepeunchained.com)

Was Pepe Unchained so besonders macht, ist, dass der Coin alle Ketten sprengt. Und zwar alle Ketten zu den altbekannten Blockchains. Denn im Gegensatz zu den meisten Meme-Coins besitzt $PEPU seine eigene Blockchain! Damit hat der Coin einen unglaublichen Marktvorteil!

Denn die $PEPU-Chain ist 100-mal schneller und deutlich günstiger als etwa die Ethereum-Blockchain. Sie ist so effizient und modern, dass sie wahrscheinlich schon bald von anderen Entwicklern für ihre Coins genutzt wird. Damit würde ein ganzes Ökosystem um $PEPU entstehen, was den Coin und seine Anleger mit einer regelrechten Kursexplosion belohnen könnte.

