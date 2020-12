Bitcoin vor Sprung über 20.000 Dollar

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am letzten Novembertag war es soweit. Fast drei Jahre nach Erreichen des Allzeithochs am 17. Dezember 2017 erklomm der Bitcoin erstmals wieder dieses Niveau. Zwar wird der Höchststand bei Coinmarketcap mit 20.089 Dollar angegeben. Bei den wichtigen großen Börsen wie Bitstamp, Coinbase oder Kraken entsprechen die erreichten Höchstkurse aber ziemlich exakt dem All-Time-High oder liegen sogar geringfügig darüber (vgl. Bitcoin-Langfristchart unten).

Die Spitzenkurse erreichten zuletzt schon Werte über 19.900 Dollar. Ein Sprung noch über die Marke von 20.000 Dollar vor Weihnachten erscheint schon fast unvermeidlich. Der PayPal-Effekt hallt weiter nach. Denn PayPal hatte erst kürzlich den Kryptohandel für die US-Kunden gestartet. Das wird die Knappheit von Bitcoin weiter verstärken. Denn PayPal soll bereits 70 Prozent der neu geminten Bitcoin vom Markt nehmen. Mit den durch die Cash App von Square absorbierten 40 Prozent der neu geminten Bitcoin werden also bereits von dieser Seite mehr als 100 Prozent aller neu geschaffenen Bitcoin vom Markt genommen. Zusammen mit der sowieso von vielen Seiten steigenden Nachfrage wird das immer mehr Druck auf die Preise ausüben und zu Knappheitspreisen beim Bitcoin führen. Zumal von PayPal kurzfristig weitere Nachfrage kommen wird. Laut PayPal-CEO Dan Schulman sollen Kryptowährungen ab Anfang nächsten Jahres auch als Finanzierungsquelle für alle Transaktionen der 28 Millionen PayPal-Händler zugelassen werden. Ab Anfang nächsten Jahres soll der Kryptohandel nach den US-Kunden dann auch für alle PayPal-Kunden weltweit verfügbar sein. Von daher ist für weiteren Treibstoff des Höhenflugs gesorgt. Gegen Abend kamen die Preise zwar wieder zurück. Trotzdem dürfte das Allzeithoch keinen extrem starken Widerstand bilden. Die Akteure am Markt wollen nun den Sprung darüber und über die Marke von 20.000 Dollar sehen. Von daher dürfte das nur noch eine Frage von Tagen sein. Danach könnte es noch in diesem Jahr einen schnellen Run bis in den Bereich von 22.000 bis 23.000 Dollar geben, wonach dann eigentlich eine Korrektur fällig wäre. Für steueroptimal agierende Langfristanleger sind diese Überlegungen eher sekundär. Denn für nächstes Jahr sind weitere kräftige Kursanstiege zu erwarten. Ein Kursziel bis Ende nächsten Jahres ist schwierig festzulegen. Aus unserer Sicht spricht aber viel dafür, dass es im Bereich zwischen 50.000 und 100.000 Dollar anzusiedeln ist.

Nachdem die Traditionalisten an der Wall Street das Phänomen Bitcoin & Co lange ignoriert oder verteufelt haben, fallen sie nun reihenweise um. Denn aufgrund des Performancedrucks und der Nachfrage der Anleger können die Vermögensverwalter und Banken nicht mehr wie bisher einen großen Bogen um diese neue Assetklasse machen. Zumal Portfoliotheoretiker schon länger auf die positiven Auswirkungen einer Bitcoinbeimischung in ein diversifiziertes Portfolio hinweisen. Denn aufgrund der sehr geringen Korrelation zu traditionellen Assets wie Aktien, Anleihen, Immobilien und Gold verbessert sich das Chance-Risiko-Profil eines Gesamtportfolios erheblich. Es ist deshalb kein Wunder, dass erste börsennotierte Unternehmen bereits einen Teil ihrer liquiden Cashreserven in den Bitcoin investiert haben. Mit dem Guggenheim Funds Trust steigt ein weiterer Wall Street Player groß ein. Insgesamt 500 Millionen Dollar sollen in den Grayscale Bitcoin Trust und damit in den Bitcoin investiert werden. Auch ein führender Manager von BlackRock, immerhin der größte Vermögensverwalter der Welt, hat sich zuletzt positiv zum Bitcoin geäußert und diesen als ernsthaften Ersatz für Gold klassifiziert.

Die geringe oder sogar negative Korrelation von Bitcoin gegenüber Aktien und sogar Gold zeigt eine Betrachtung der relativen Performance der letzten drei Monate unten. Während der Bitcoin um über 86 Prozent explodiert ist, legen die Aktienindizes nur minimal zu: Der S&P 500 um 9,82 Prozent, der DAX sogar nur um 0,33 Prozent. Fast noch erstaunlicher ist, dass im gleichen Zeitraum das Gold um über 5 Prozent verloren hat. Wichtig ist in diesem Zusammenhang vor allem, dass sich der Bitcoin zuletzt völlig von den traditionellen Assets gelöst hat. Beim und nach dem Corona-Crash war noch eine sehr starke Koppelung zu beobachten. Das hatte damit zu tun, dass die Anleger zunächst einfach ein Deleveraging betrieben hatten, indem sie die Engagements in allen risikobehafteten Assets von Aktien bis hin sogar zu Gold stark reduzierten. Und natürlich muss man den Bitcoin mit seinen starken Schwankungen als stark risikobehaftetes Asset sein. Diese kurzfristige Betrachtungsweise wird aber dem Bitcoin - wie hier schon häufig propagiert - nicht gerecht. Trotz der immer wieder erstaunlich großen und abrupten kurzfristigen Schwankungen: Langfristig spielt der Bitcoin seine Überlegenheit als nicht-inflationierbares Asset aus, und zwar weltweit.

Gerd Weger schreibt seit 35 Jahren für verschiedene Publikationen Artikel zu Aktien und Derivaten. Dabei ging es meist um spekulative Anlagen in Wachstumsaktien und Optionsscheinen. Seit zwei Jahren liegt der Fokus auf dem Markt für Kryptowährungen. Seit April 2018 führt er ein Krypto-Musterdepot bei coin-stars.de und schreibt dazu regelmäßig einen Artikel in „€uro am Sonntag“. Das Musterdepot hat sowohl den Bitcoin wie auch alle Kryptoindizes weit outperformt. Am 1. Juni 2019 ist ein Realdepot auf verschiedene Kryptowährungen gestartet. Dieses wird auf der BISON App geführt. Das Musterdepot wird publizistisch begleitet im Magazin „Börse Online“ und auf boerse-online.de.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: coin-star.de, coin-star.de