Litecoin Favorit zum Jahreswechsel

Litecoin ist eine Hard Fork von Bitcoin aus dem Jahr 2011. Es hat den gleichen Verwendungszweck wie Bitcoin, aber gegenüber diesem einige Vorzüge wie eine deutlich größere Schnelligkeit bei Transaktionen. Trotzdem konnte und kann es nicht ansatzweise an dessen unangefochtener Marktdominanz herankommen. Litecoin gehört zu einem der drei Altcoins neben Bitcoin, die seit kurzem von US-Bürgern direkt über PayPal gehandelt werden können. Bald nach Jahresbeginn soll dieser Kryptoservice allen PayPal-Nutzern weltweit zugänglich gemacht werden. Die eher unerfahrenen Nutzer des Zahlungsdienstleisters PayPal könnten Litecoin allein schon wegen des über 200-mal geringeren Absolutpreises im Vergleich zum Bitcoin favorisieren.

Im Langfristchart ist zu erkennen, dass Litecoin in den vergangenen Jahren immer zum Jahreswechsel eine fulminante Rally gegen den Bitcoin hingelegt hat, nachdem es im Jahresverlauf vorher zu deutlichen Kursverlusten gekommen war. In diesem Jahr sieht es ähnlich aus. Der Preis hat gegenüber dem Bitcoin bereits gedreht und ist über die 200-Tagelinie gesprungen. Das ist er in diesem Jahr bereits einmal, bevor die Coronakrise einen weiteren Höhenflug jäh beendete. Diesmal dürfte der Aufstieg nachhaltiger sein. Vergangene Woche hatte Litecoin die beste Performance aller Coins der Top20. Litecoin ist einer der Favoriten für den Jahreswechsel und die ersten Wochen im neuen Jahr. Bei einer weiteren Aufwärtsbewegung des Bitcoin dürfte er diesen outperformen.

Gerd Weger schreibt seit 35 Jahren für verschiedene Publikationen Artikel zu Aktien und Derivaten. Dabei ging es meist um spekulative Anlagen in Wachstumsaktien und Optionsscheinen. Seit zwei Jahren liegt der Fokus auf dem Markt für Kryptowährungen. Seit April 2018 führt er ein Krypto-Musterdepot bei coin-stars.de und schreibt dazu regelmäßig einen Artikel in „€uro am Sonntag“. Das Musterdepot hat sowohl den Bitcoin wie auch alle Kryptoindizes weit outperformt. Am 1. Juni 2019 ist ein Realdepot auf verschiedene Kryptowährungen gestartet. Dieses wird auf der BISON App geführt. Das Musterdepot wird publizistisch begleitet im Magazin „Börse Online“ und auf boerse-online.de.



