In dieser Metrik gehört Cardano zu den Top-3 Coins

Während der Kurs von Cardano die Anleger seit mehreren Jahren enttäuscht, steigt Cardano zu den Top 3 Kryptowährungen im Bereich der Entwickleraktivität auf. Selbst Ethereum verzeichnet in diesem Bereich mittlerweile eine geringere Aktivität. Dies geht aus aktuellen Daten der On-Chain Analyseplattform Santiment hervor. Für das Ranking wurde die Entwickleraktivität der letzten 30 Tage herangezogen. Mehr Aktivität konnten lediglich die Projekte Internet Computer (ICP) und Hedera (HBAR) vorweisen.

Erhöhte Aktivität bei Cardano Entwicklern

Cardano konnte in den letzten Monaten stark wachsen und hat einige neue Projekte vorgestellt, welche derzeit entwickelt werden. Auch Verbesserungen von Cardano allgemein sind geplant, dazu gehören auch die Vorbereitungen für das anstehende Chang-Hard-Fork, welches die Governance-Struktur von Cardano verbessern wird. Ebenso Sicherheits- und Stabilitätsverbesserungen in der Cardano Blockchain werden durch das Upgrade geliefert.

Die Entwickleraktivität der Top-Kryptowährungen in den letzten 30 Tagen

Die Daten zeigen, dass Cardano sich auf den dritten Platz vorkämpfen konnte und somit über beliebten Projekten wie Chainlink, Ethereum oder Polkadot steht. Lediglich Internet Computer und Hedera können hier eine Platzierung über Cardano einnehmen. Bei Internet Computer ist die erhöhte Aktivität bei Entwicklern auf die Präsenz im Bereich der künstlichen Intelligenz zurückzuführen.

Für Investoren von Cardano dürfte dies zum aktuellen Zeitpunkt wohl nur ein kleiner Trost sein. Von seinem Allzeithoch aus dem April 2021 ist Cardano noch knapp 90 Prozent entfernt. Auch seit dem Hoch im März 2024 ist der Kurs von ADA um mehr als 50 Prozent gefallen. Wird die erhöhte Aktivität bei den Entwicklern nun für neuen Aufwind in Bezug auf den Preis von Cardano sorgen?

Kann Cardano bald auf 1 USD ansteigen?

Eine erhöhte Entwickleraktivität ist leider nicht gleichzusetzen mit einem steigenden Kurs und auch eine Korrelation ist hier nicht zwingend festzustellen. Wirft man einen Blick auf den Chart von ICP und HBAR wird man ein ähnliches Bild wie bei Cardano feststellen. Viele Projekte, die bereits aktiv genutzt werden, haben eine erhöhte Entwickleraktivität gar nicht mehr nötig. Immerhin: Die Entwickler von Cardano scheinen noch immer an das Projekt zu glauben und lassen es nicht im Sande verlaufen.

Doch weshalb bleibt Cardano aus kurstechnischer Sicht derzeit so weit hinter seinen Konkurrenten wie Ethereum und Solana zurück? Einer der Hauptgründe ist das langsame Entwicklungstempo. Cardano verfolgt einen wissenschaftlich fundierten, peer-reviewten Entwicklungsansatz, der zwar für Sicherheit sorgt, aber auch dazu führt, dass neue Funktionen, wie beispielsweise Smart Contracts, langsamer eingeführt werden als bei Konkurrenten wie Ethereum.

Ein weiterer Grund ist die niedrige Nutzeraktivität. Es fehlt Cardano somit einfach an realer Adoption, trotz einiger angekündigter Partnerschaften, insbesondere in Afrika. Diese Partnerschaften haben jedoch bis dato keinen tatsächlichen Mehrwert in der realen Welt vorweisen können, anders als dies bei der Konkurrenz ist.

