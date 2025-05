Konjunkturdaten im Blick

Der Euro ist am Dienstag auf dem Niveau vom Montagabend in den Handel gestartet und kostet weiter mehr als 1,12 US-Dollar.

Im frühen Frankfurter Handel hat der Kurs der Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1242 US-Dollar notiert und sich damit über Nacht kaum bewegt. Am Montag war der Euro bis auf 1,1288 Dollar gestiegen, gab aber bis zum Abend wieder einen Teil seiner Gewinne ab.

Am Dienstag stehen keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe an, allerdings einige aus der zweiten. So könnten im frühen Handel die Erzeugerpreise aus Deutschland um 8.00 Uhr bewegen. Im Tagesverlauf werden in der Eurozone noch die Leistungsbilanz (10.00 Uhr) und das Verbrauchervertrauen (16.00 Uhr) veröffentlicht. Aus den USA werden keine Daten erwartet.

Spannender wird es im Wochenverlauf. So stehen zum Beispiel am Donnerstag die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone auf dem Programm. Zudem wird der ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht.

/zb/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)