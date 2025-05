Korrektur am Kryptomarkt: Wal verliert Millionen mit Ethereum

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Anleger haben gemischte Gefühle am Kryptomarkt. Während die einen gehofft haben, dass die Rallye der letzten zwei Wochen eine noch nie dagewesene Altcoin Season auslösen werden, sind die anderen sicher, dass es nach dem Anstieg zu einer Korrektur kommt. Diese Korrektur bahnt sich auch bereits an. Ethereum hat einen Teil seiner 60 % Gewinn, die im letzten Monat erzielt wurden, wieder abgegeben. Das hat einen Krypto-Wal offenbar nervös gemacht, der nun unter Panik verkauft hat.

2 Millionen Dollar in 2 Tagen verloren

Der Kryptomarkt ist volatil. Zwar haben institutionelle Investoren bei Bitcoin dazu beigetragen, dass die Schwankungen kleiner geworden sind, den restlichen Markt betrifft das aber nicht. Das zeigt sich auch bei Ethereum. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt ist in den letzten Wochen stark gestiegen und hat zwischenzeitlich auch ziemlich scharfe Korrekturen von fast 10 % hingelegt. Diese Volatilität wurde einem Wal nun offenbar zum Verhängnis.

https://twitter.com/lookonchain/status/1923578306768797890

Er hat seine 10.543 $ETH im Wert von 26,1 Millionen Dollar verkauft. Das Timing war nicht unbedingt gut gewählt. Der Wal hat seine Coins verkauft, als der Ether-Kurs in der Nacht von Freitag auf Samstag auf 2.476 Dollar gefallen ist. Inzwischen notiert $ETH schon wieder höher. Damit hat der Großinvestor einen Verlust von 2 Millionen Dollar erzielt. Bemerkenswert ist, dass es dafür gerade einmal zwei Tage gebraucht hat.

Während die einen von der Korrektur überrascht wurden und unter Panik verkauft haben, haben einige Wale auch Millionenbeträge auf fallende Kurse gesetzt vor dem Wochenende. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass der nächste Crash schon vor der Tür steht. Vielmehr kommt es vor allem am Wochenende immer wieder zu Korrekturen, wenn bei wenig Liquidität Gewinne mitgenommen werden.

https://twitter.com/lookonchain/status/1923559796227310056

Alles in allem ist die Stimmung extrem bullish und die Chancen stehen gut, dass es schon in der kommenden Woche weiter bergauf geht. Erreicht Bitcoin ein neues Allzeithoch, dürfte es auch nicht lange dauern, bis Ethereum und Co. wieder hohe Renditen einbringen. Vor allem Solaxy ($SOLX) könnte zu den großen Gewinnern gehören.

Solaxy könnte vor x10 Anstieg stehen

Während die Chancen gut stehen, dass sich Ethereum wieder erholt und in den nächsten Monaten auf 4.000 Dollar steigt, sehen Analysten bei Solaxy deutlich mehr Potenzial. Solaxy bringt die erste Layer 2 für Solana auf den Markt und könnte so zu mehr Stabilität beitragen. Solana hat bei hoher Auslastung immer wieder mit Netzwerkproblemen zu kämpfen, wobei Transaktionen regelmäßig abgebrochen werden, was für Nutzer natürlich ärgerlich ist.

Solaxy könnte dieses Problem mit einer eigenen Layer 2 lösen und erregt damit extrem viel Aufmerksamkeit. Der native Token $SOLX ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 36,7 Millionen Dollar investiert. Das liegt wohl daran, dass man nicht oft die Gelegenheit bekommt, einen neuen Coin mit neuer Blockchain in einer so frühen Phase zu kaufen.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Die hohe Nachfrage während des Vorverkaufs führt Analysten zu der Annahme, dass der Kurs nach dem Launch schnell durch die Decke gehen könnte. Einige erwarten, dass Solaxy ein Milliarden Dollar Projekt werden könnte, was für frühe Investoren Renditen von mehr als 1.000 % bedeuten könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.