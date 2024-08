Krypto Crash: Stablecoins zeigen gigantische Kaufchance

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kursverluste belaufen sich beim Bitcoin in den letzten 24 Stunden auf rund 5 Prozent. Ethereum fällt derweil nur um 2,5 Prozent und kann sich zuletzt erneut über 2.500 US-Dollar behaupten. Dennoch verlieren Kryptowährungen in der Marktbreite heftig. Ein neuer Flash-Crash hält die Krypto-Welt in Atem. Doch möglicherweise bieten genau solche Korrekturen eine Kaufchance für mutige Anleger:

Stablecoins auf Allzeithoch: Jetzt in Krypto investieren?

And just like that, we're at a new all-time high.



Total stablecoin market cap, excluding algorithmic stables, is now at the highest point ever, surpassing its previous high from early 2022.



New money is entering crypto. pic.twitter.com/xi25HLWlPr — Patrick Scott | Dynamo DeFi (@Dynamo_Patrick) August 25, 2024

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass der gesamte Marktwert von Stablecoins, ausgenommen algorithmischer Exemplare, ein neues Allzeithoch erreicht hat. Darauf verweist der obige Analyst und hält eine bullische entwicklung für möglich.

Stablecoins sind Kryptowährungen, die an stabile Vermögenswerte wie den US-Dollar gekoppelt sind und somit weniger volatil sind als andere digitale Währungen. Diese dienen als sicherer Hafen in turbulenten Zeiten und werden häufig genutzt, um Gewinne aus volatileren Krypto-Assets zwischenzuparken.

Zugleich kann ein Anstieg des Stablecoin-Marktwerts signalisieren, dass frisches Kapital in den Kryptomarkt einströmt. Investoren nutzen Stablecoins, um sich in einem volatilen Marktumfeld abzusichern, während sie gleichzeitig bereit bleiben, schnell in riskantere Assets umzuschichten. Genau solche heftigen Rücksetzer bieten dann Chancen für einen schnellen Rebound, wenn bereits ordentlich Kapital in Stablecoins an der Seitenlinie bereit steht.

Der Crash könnte somit als Kaufgelegenheit betrachtet werden, da Investoren möglicherweise günstige Einstiegspunkte in Erwartung einer Markterholung suchen. Das hohe Vertrauen in Stablecoins zeigt, dass die mittelfristigen Aussichten im Krypto-Markt intakt sind.

Neuer Staking-Coin mit Potenzial: Crypto All-Stars vor 1 Mio. $

Während Stablecoins eine Kaufchance signalisieren und hier mittelfristig mehr Kapital in Bitcoin, Ethereum und Co. fließen könnte, dürfte das Sentiment dann bullischer werden. In einem positiv gestimmten Gesamtmarkt werden die Anleger risikobereiter, was dann wiederum auch spekulativen Projekten zugutekommt. Nun steht der neue Meme-Coin Crypto All-Stars mit Fokus auf das Thema „Staking“ vor dem Meilenstein von einer Million US-Dollar im Presale. Hier könnte sich also für risikoaffine Anleger ein Blick lohnen.

Das Ziel des Projekts ist es, ein einzigartiges Ökosystem für das Staking von Meme-Coins zu etablieren, wobei der nativeToken STARS im Mittelpunkt steht.

Im Jahr 2024 bleiben Meme-Coins weiterhin gefragt. Viele Krypto-Projekte bemühen sich jedoch, in einem zunehmend überfüllten Marktumfeld durch echten Mehrwert hervorzustechen. Crypto All-Stars setzt hierbei auf das Staking von Meme-Coins, was für viele Anleger aufgrund der unterschiedlichen Blockchains und Wallets oft kompliziert ist. Das Projekt möchte dieses Problem mit einer zentralen Lösung angehen – der sogenannte MemeVault steht im Mittelpunkt von Crypto All-Stars.

Direkt zum Crypto All-Stars Presale

Das innovative MemeVault-System ermöglicht es den Nutzern, verschiedene Meme-Coins von unterschiedlichen Blockchains an einem einzigen Ort zu staken. Dieser Ansatz vereinfacht den Prozess und macht ihn für eine breitere Nutzerbasis zugänglicher. Im Zentrum des MemeVaults steht der STARS-Token, der als Hauptwährung und Belohnungsmechanismus dient. Nutzer, die ihre Memecoins staken, werden mit STARS belohnt.

Die Token-Verteilung ist strategisch angelegt, um das Projekt langfristig zu stärken. 25 Prozent der Tokens sind für Belohnungen im Staking vorgesehen, während weitere 20 Prozent in Marketingmaßnahmen fließen. Early Birds können sich ebenfalls auf einen attraktiven Anteil freuen, denn 20 Prozent der Tokens werden während der Presale-Phase angeboten. Zusätzlich werden 25 Prozent für die Weiterentwicklung des MemeVaults genutzt.

Interessierte Investoren können bereits jetzt ihre Wallets verbinden und in STARS investieren. Bereits in 24 Stunden kommt es zur nächsten Preiserhöhung im Presale.

Direkt zum Crypto All-Stars Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.