Krypto-Experte: Bitcoin steigt von hier noch um das 10-fache

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es geht wieder bergauf am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs ist auf 116.000 Dollar gestiegen, während noch vor kurzem vermutet wurde, dass die 100.000 Dollar Marke bald unterschritten werden könnte. Davon will man heute nichts mehr wissen. Nun stehen die Zeichen eher auf Allzeithoch. Während einige Anleger bei einem so hohen Kurs nicht mehr einsteigen wollen, weisen Experten immer wieder darauf hin, dass das erst der Anfang sein könnte.

Rallye erwartet

Man könnte meinen, dass Bitcoin bereits einen beeindruckenden Bullrun hinter sich hat. Immerhin ist der Kurs vor knapp 3 Jahren noch bei weniger als 20.000 Dollar notiert und hat sich seitdem mehr als verfünffacht. Dennoch dürfte das erst der Anfang sein. Zumindest wenn es nach dem Experten Cameron Winklevoss geht.

Die Winklevoss-Zwillinge wurden bekannt, weil sie mit Mark Zuckerberg einen Rechtsstreit wegen der Gründung von Facebook hatten. Die Zwillinge behaupteten, dass Zuckerberg ihnen die Idee für Facebook gestohlen hat. An der Geschichte dürfte auch etwas dran gewesen sein, denn in einem Vergleich hat man sich darauf geeinigt, dass die Winklevoss-Zwillinge 65 Millionen Dollar erhalten.

Einen Teil dieses Kapitals haben die Zwillinge als sehr frühe Unterstützer in Bitcoin investiert, womit sie neben der Gründung eines sozialen Netzwerks offenbar erneut den richtigen Riecher hatten. Inzwischen sind die beiden Milliardäre und Cameron geht davon aus, dass die Bitcion-Rallye hier noch nicht endet.

JUST IN: Cameron Winklevoss on CNBC- “#Bitcoin is 10X from here.”



“We think you should HODL it.” pic.twitter.com/57gFv8zTlj — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 12, 2025

Cameron ist nicht nur ein früher Bitcoin-Investor und Milliardär, die Zwillinge sind auch die Gründer der Kryptobörse Gemini, die heute an die Börse gegangen ist. Man kann also durchaus von Krypto-Experten sprechen. Dass die beiden auch wirklich an einen Bitcoin-Kurs von einer Million Dollar glauben, zeigen sie eben auch mit ihren Taten.

Die Winklevoss-Zwillinge sind mit ihren bullishen Prognosen auch nicht allein. Auch der Milliardär Michael Saylor ist der Meinung, dass der Bitcoin-Kurs schon in absehbarer Zeit auf über eine Million Dollar steigt. Die Liste derer, die an ein solches Kursziel glauben, wird immer länger. Einen Kursanstieg um das 10-fache könnten Anleger beim neuen Bitcoin Hyper ($HYPER) aber schon deutlich früher erzielen, wie einige Analysten vermuten.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Mehr Rendite mit Bitcoin Hyper?

Die Chancen stehen gut, dass der Bitcoin-Kurs schon in den nächsten Jahren auf über eine Million Dollar steigt und sich damit verzehnfacht. Beim neuen Bitcoin Hyper könnte eine solche Kursexplosion schon deutlich früher eintreten. Das liegt daran, dass mit Bitcoin Hyper eine Layer-2-Lösung auf den Markt kommt, die Bitcoin auf das nächste Level bringen könnte.

Durch die Layer 2 sollen Transaktionen für Bitcoin-Halter schneller und günstiger werden. Gleichzeitig soll Bitcoin dadurch DeFi-fähig werden. Schon bald könnten Anleger auf ihre Bitcoin also Zinsen durch Staking, Lending oder weitere Anwendungen bekommen, wie man das auch von neueren Coins wie Solana oder Ethereum kennt.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Das Konzept schlägt bereits hohe Wellen am Markt. Die Prognosen der Analysten überschlagen sich, wobei einige eine Kursexplosion von bis zu 5.000 % für den dazugehörigen $HYPER-Token für möglich halten. $HYPER ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 15 Millionen Dollar investiert, was die bullishen Prognosen der Analysten bekräftigt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.