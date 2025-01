Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

08.01.25 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:25 um -1,37 Prozent auf 95.611,86 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 96.940,74 US-Dollar gestanden hatte. Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 437,72 US-Dollar am Vortag auf 435,06 US-Dollar nach unten (-0,61 Prozent). Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um -0,90 Prozent auf 3.349,34 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 3.379,89 US-Dollar wert. Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um -0,48 Prozent auf 102,38 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 102,88 US-Dollar wert. Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 2,276 US-Dollar am Vortag auf 2,323 US-Dollar nach oben (2,06 Prozent). In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9933 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,9903 US-Dollar beziffert. Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 193,99 US-Dollar am Vortag auf 194,24 US-Dollar nach oben (0,13 Prozent). Zudem gibt IOTA am Mittwochmittag nach. Um -3,48 Prozent auf 0,3272 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der IOTA-Kurs bei 0,3390 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0130 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:26 bei 0,0128 US-Dollar. In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 2,04 Prozent auf 0,4269 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,4184 US-Dollar. Derweil notiert der NEM-Kurs bei 0,0250 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,0260 US-Dollar) ist das ein Verlust von -3,78 Prozent. In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -3,59 Prozent auf 37,35 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 38,74 US-Dollar wert. Zudem gibt NEO nach. Um -3,60 Prozent reduziert sich der NEO-Kurs um 12:26 auf 14,24 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 14,77 US-Dollar wert war. Redaktion finanzen.net

