Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs - Deutliche Kurseinbußen

Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Werte in diesem Artikel

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 52.774,70 US-Dollar und damit -9,11 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 58.066,45 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um -8,88 Prozent auf 302,32 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 331,78 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -12,45 Prozent auf 2.349,22 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.683,16 US-Dollar wert.

Daneben wertet Litecoin um 09:41 ab. Es geht -13,11 Prozent auf 54,21 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 62,39 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -10,22 Prozent auf 0,4705 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 0,5240 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Cardano um -10,72 Prozent auf 0,3075 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3444 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (150,06 US-Dollar) geht es um -3,87 Prozent auf 144,26 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird IOTA bei 0,1144 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -10,29 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1275 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0033 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0029 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergab. Um 09:40 steht ein Minus von -5,54 Prozent auf 0,0833 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,0882 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0185 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0219 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Dash-Kurs um -6,25 Prozent auf 20,81 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 22,20 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt NEO um -9,90 Prozent auf 8,242 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 9,147 US-Dollar gemeldet wurde.

