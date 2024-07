Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Dienstagvormittag entwickeln

Um 09:41 ist Bitcoin 66.527,55 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag -1,57 Prozent niedriger als am Vortag (67.589,45 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -2,49 Prozent auf 376,60 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 386,21 US-Dollar wert.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 3.443,71 US-Dollar am Vortag auf 3.454,93 US-Dollar nach oben (0,33 Prozent).

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -0,35 Prozent auf 71,12 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 71,37 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -1,68 Prozent auf 0,5972 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 0,6074 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Cardano Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Cardano-Kurs um -1,73 Prozent auf 0,4197 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,4271 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Monero-Kurs um -0,87 Prozent auf 159,84 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 161,25 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Dienstagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1679 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1733 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0044 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1035 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1023 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0171 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0165 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Dash-Kurs um -0,95 Prozent auf 26,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 26,83 US-Dollar.

Indes fällt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 11,52 US-Dollar am Vortag auf 11,37 US-Dollar nach unten (-1,31 Prozent).

